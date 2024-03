Microsoft: Dieses 30 Jahre alte Windows-Interface ist eigentlich nur eine Notlösung

Wer versucht, sein Laufwerk auf einem Windows-PC zu formatieren, wird von einem Dialogfeld begrüßt, das recht altmodisch erscheint. Tatsächlich wurde dieses Dialogfeld seit über 30 Jahren nicht aktualisiert und war ursprünglich nur als eine vorläufige Lösung gedacht.

Das hat Dave Plummer auf X enthüllt. Er ist der Entwickler, der 1994 den Code für das Dialogfeld geschrieben hat. Zu jener Zeit war er damit beschäftigt, unzählige Codezeilen von Windows 95 auf Windows NT zu übertragen.

Da sich der Formatierungsprozess zwischen den beiden Betriebssystemen erheblich unterschied, war eine speziell angepasste Lösung für die Formatierung des Laufwerks notwendig.

Dialogfeld ist immer noch in Windows 11

Das Dialogfeld sollte nur so lange in Windows NT bleiben, bis das „elegante“ User-Interface fertiggestellt ist. Doch auch 30 Jahre später hat sich daran nichts geändert, und das gleiche Dialogfeld findet sich noch immer in Windows 11.

Am selben Tag im Jahr 1994 legte Plummer auch die Größenbegrenzung für das FAT-Volumen in Windows auf 32 Gigabyte fest. Diese Entscheidung traf er nach eigener Aussage willkürlich an jenem Morgen, und sie ist bis heute im Windows-Code verankert.

Plummer betont, dass selbst temporäre Lösungen über einen langen Zeitraum Bestand haben können.

Microsoft bringt neue KI-Funktionen zu Windows

Obwohl das alte Dialogfeld immer noch in Windows vorhanden ist, entwickelt Microsoft aktiv neue Features für das Betriebssystem. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Windows Copilot.

Das Feature wird kontinuierlich mit neuen Funktionen ausgestattet und erhält sogar eine eigene Taste auf der Tastatur. Nutzerinnen und Nutzer sollen das Copilot-Fenster an ihre Bedürfnisse anpassen können, indem sie es an verschiedenen Stellen des Bildschirms andocken und seine Größe verändern.

Darüber hinaus plant Microsoft, dass Windows-Anwender bald ihr Smartphone als Webcam nutzen können.

