Bald Pflicht für Android-Apps: Googles Play-Store führt neue Kennzeichnung ein

Google hat bereits 2023 angekündigt, dass Apps, die euch einen Account erstellen lassen, auch die Option bieten müssen, diesen Account und die dazugehörigen Daten zu löschen. Für die Umsetzung dieser Regelung haben Entwickler noch bis zum 31. Mai 2024 Zeit.

Anzeige Anzeige

Jetzt gibt es allerdings bereits erste Zeichen, dass sich etwas ändert. Seit Kurzem gibt es eine neue Kennzeichnung im Bereich für Datensicherheit der Apps, die euch darüber informiert, dass die Kontolöschung bei dieser App möglich ist, wie Android Authority gesichtet hat.

Dabei muss die Löschung nicht nur in der App selbst möglich sein, sondern auch über den Web-Browser, wie es auf der Support-Seite heißt. So können Nutzer ihre Accounts auch löschen, wenn die App nicht mehr auf dem Smartphone installiert ist.

Anzeige Anzeige

Apps könnten entfernt werden, wenn sie diese Option nicht bieten

Momentan befindet sich die Regel noch in der Einführungsphase. In ein paar Tagen tritt Googles Deadline allerdings in Kraft. Apps, die bis dahin keine Account-Löschung anbieten, könnten „zusätzliche Durchsetzungsmaßnahmen“ erfahren, heißt es. Dazu gehört auch die Entfernung der App aus dem Google-Play-Store.

Allerdings können Entwickler bei einer Anfrage auf Löschung einige Daten aus legitimen Gründen aufbewahren. Dazu gehören Sicherheit, Betrugsprävention oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Nutzer müssen darüber in der Datenschutzerklärung informiert werden.

Anzeige Anzeige

Play-Store erlaubt simultane Downloads

Seit Kurzem erlaubt Googles Play-Store auch simultane Downloads von Apps. Ihr könnt nun zwei Apps gleichzeitig herunterladen und installieren. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr ein neues Smartphone einrichten wollt oder öfter große Apps wie Spiele herunterladet.

Dank der neuen Regelung zur Kontolöschung könnt ihr eure Daten von den ganzen heruntergeladenen Apps anschließend einfach wieder löschen lassen.

Mehr zu diesem Thema