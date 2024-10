Der Physik-Nobelpreis geht an zwei KI-Forscher: Warum sie den Preis erhalten haben

Der Nobelpreis für Physik geht 2024 an zwei KI-Forscher. (Bild: Shutterstock/Wirestock Creators)

John Hopfield und Geoffrey Hinton haben den Nobelpreis für Physik verliehen bekommen. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm im Rahmen einer Pressemitteilung offiziell bekannt gegeben. Die beiden Forscher sind für ihre Errungenschaften im Bereich der KI bekannt. Sie haben zusammen „Werkzeuge der Physik genutzt, um die Grundlage für das heutige mächtige maschinelle Lernen zu entwickeln“.

Anzeige Anzeige

Was ihr zu den Nobelpreisträgern wissen müsst

Zunächst hat John Hopfield das sogenannte Hopfield-Netz entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Form eines künstlichen neuronalen Netzwerks, das gleich mehrere Zwecke erfüllen kann. Im Bereich der KI wird es vorwiegend für die Simulation von Mustern sowie deren Erkennung und Speicherung genutzt. Das Netz ist in der Lage, Bilder und Muster in Daten zu rekonstruieren.

Geoffrey Hinton, der auch als „Godfather of AI“ bekannt ist, hat das Hopfield-Netzwerk für seine Forschungen genutzt. Schon 1985 entwickelte er aus den Erkenntnissen von Hopfield die sogenannte Boltzmann-Maschine. Der Name rührt dabei vom österreichischen Wissenschaftler Ludwig Boltzmann, dessen „Boltzmann-Verteilung“ ebenfalls als wichtige Grundlage diente.

Anzeige Anzeige

Die Boltzmann-Maschine ist ein neuronales Netz, das charakteristische Merkmale von Daten lernen kann. Der Maschine können Daten als Beispiele zugeführt werden, um deren Merkmale zu erkennen und diese zu klassifizieren. Sie ist ebenfalls in der Lage, neue Beispiele dieser Muster zu erschaffen.

Anzeige Anzeige

Ellen Moons, Vorsitzende des Nobelpreiskomitees für Physik, sagte über Hopfield und Hinton: „Die Arbeit der Preisträger war schon von großem Nutzen. In der Physik nutzen wir künstliche neuronale Netzwerke in vielen verschiedenen Gebieten, wie der Entwicklung neuer Materialien mit spezifischen Eigenschaften“. Hinton und Hopfield erhalten für den Nobelpreis ein Preisgeld von elf Millionen schwedischen Kronen, was etwa 970.000 Euro entspricht. Das Preisgeld müssen sich die beiden KI-Forscher teilen.

In diesen KI-Gemälden verstecken sich berühmte Persönlichkeiten

18 Bilder ansehen Hidden Portraits Quelle:

Mehr zu diesem Thema