Plastik-Zertifikate: Warum sich diese Berge an Müll nicht einfach wegrechnen lassen

Die UN-Verhandlungen zum Plastikmüll in Südkorea sind vorerst gescheitert. Vor allem weil Ölförderländer Vorgaben zur Plastikproduktion ablehnten. Die Produktion sei nicht das Problem, sondern die Verschmutzung, argumentierten sie. Allein dagegen gelte es anzugehen.

Anzeige Anzeige

Und natürlich: Wer Bilder von Städten und Flüssen sieht, die in Plastiktüten, -flaschen und -planen regelrecht ertrinken, kann gegen Sammel- und Recycling-Initiativen nichts haben. Den Müll dort direkt vor Ort einzusammeln, ist zudem viel effektiver, als ihn später aus den Ozeanen herauszufischen – wo das Elend üblicherweise seinen Lauf nimmt.

Manche Unternehmen, die Kunststoffe in Umlauf bringen, unterstützen solche Sammel-Initiativen über Plastik-Zertifikate („Plastic credits“): Und auch das ist begrüßenswert. Einen Pokal sollten sie dafür aber nicht bekommen, geht es doch um ein mitverschuldetes Problem. Einige bewerben ihre Produkte mit dem Label „plastikneutral“. Das ist einfach nur daneben.

Anzeige Anzeige

Mit Zertifikaten eine Tonne neuen Kunststoff gegen eine Tonne gesammelten Plastikmüll gegenrechnen

Der Handel mit Plastik-Zertifikaten beruht auf einer einfachen Rechnung. Eine Tonne in Umlauf gebrachter Kunststoff kann gegen eine gesammelte und gegebenenfalls recycelte andere Tonne Plastikmüll gegengerechnet werden. Das Geld, das Unternehmen für die Zertifikate bezahlen, fließt in Müllsammlungsprojekte in Ländern, wo das Müllproblem besonders groß ist.

Dabei ist klar: Die Plastikkrise lässt sich nicht einfach wegrechnen. Schon allein wegen der gigantischen Mengen: Weltweit werden über 400 Millionen Tonnen jährlich produziert, Tendenz steigend. Ihre Herstellung verschlingt Unmengen Rohstoffe und Energie. Nur die wenigsten lassen sich einfach recyceln. Daran sind auch Tausende oft gesundheitsschädliche Additive schuld, Weichmacher zum Beispiel, Flammschutzmittel oder Stabilisatoren. Die größte gesammelte Menge Plastikmüll wird schlicht verbrannt. Kritiker bemängeln außerdem, dass oft unklar sei, in welchem Umfang die Müllsammelnden vor Ort tatsächlich profitierten.

Anzeige Anzeige

Plastik-Produktion endlich drosseln

Zertifikate können lokal durchaus eine Notlösung sein, mehr aber auch nicht. Hinten aufwischen, ohne vorn den Hahn zuzudrehen: Das ist gelinde gesagt, unklug. Die Kunststoffproduktion muss endlich gedrosselt werden. „Reduce“, Verzicht, wo immer möglich, lautet noch immer das oberste Gebot auf dem Weg in eine Kreislaufwirtschaft. „Aufwischen“ können wir noch lange genug.

Mehr zu diesem Thema