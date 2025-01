Retro-Traum Superstation One: Mit dieser Konsole kannst du deine alten Playstation-1-Spiele wieder zocken

Vor wenigen Wochen stand in der Gaming-Branche ein spezielles Jubiläum an: Anfang Dezember jährte sich zum 30. Mal das Erscheinen der Playstation 1.

PS1 wurde mehr als 100 Millionen Mal verkauft

Die japanische Spielekonsole legte eine steile Erfolgskurve hin, was nicht nur daran liegt, dass bereits am ersten Tag rund 100.000 Exemplare verkauft wurden.

Laut Eurogamer liegt sie immer noch auf Rang sechs der am häufigsten verkauften Konsolen aller Zeiten: Mehr als 102 Millionen Mal hat sie sich demnach verkauft.

Schöpfer spricht von der „weltweit ersten erschwinglichen FPGA-Spielkonsole“

Der Japaner Taki Udon, der sich in der Retro-Gaming-Szene unter anderem mit seinem Youtube-Kanal einen Namen gemacht hat, springt auf den Playstation-1-Nostalgiezug auf – und präsentiert einen FPGA-betriebenen Playstation-1-Klon namens Superstation One. FPGA steht dabei für „Field-Programmable Gate Array.“ Dahinter verbirgt sich Technik mit der das originalgetreue Abspielen älterer Spiele möglich sein soll. Kurz: Die Konsole soll echtes Playstation-1-Feeling bieten.

Ab Sonntag, 26. Januar, steht die Superstation One „für Freunde und Mitgründer“ zum Preis von 150 US-Dollar zur Vorbestellung zur Verfügung. Für alle anderen dürfte das Gerät 225 Dollar kosten. Udon preist seine Kreation als die „weltweit erste erschwingliche FPGA-Spielkonsole“ an. Laut Polygon erinnere das Gerät, das in einer Kunststoffhülle schlummert, „definitiv an die Atmosphäre der ursprünglichen Playstation 1“.

Dockingstation für die SuperStation One kann auch vorbestellt werden

Es überzeuge in Verbindung mit dem originalen Playstation-Controller und den Speicherkartenanschlüssen auf der Vorderseite des Geräts sowie einer Vielzahl anderer Ein- und Ausgänge. Die Superstation One verfügt über einen integrierten Analogausgang, sowie über USB-, NFC-, WLAN-, Bluetooth- und SNAC-Unterstützung.

Um damit loszuzocken, gibt es zwei Varianten: Wer auf die echten Discs steht, kann diese beispielsweise über die passende Dockingstation namens Superdock, die ein CD- und DVD-Laufwerk, vier USB-A-Anschlüsse und einen 2280 m.2 SSD-Schacht enthält, zum Laufen bringen. Diese kann zum Preis von 5 Dollar ebenfalls vorbestellt werden, wird voraussichtlich aber erst im Laufe des Jahres erhältlich sein.

Ansonsten ist die Superstation One mit einem NFC-Lesegerät ausgestattet. Es soll das Laden von Spielen über die Zaparoo-App ermöglichen. Dabei solltet ihr bedenken, dass ihr keine digitalen Kopien (sogenannte ROMs) von urheberrechtlich geschützten Spielen herunterladen oder anderweitig verwenden dürft.

