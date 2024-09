Polaris Dawn: So lief der private Spacewalk von Milliardär Jared Isaacman

Am 10. September 2024 ist das Raumschiff Crew Dragon 207 von der Erde gestartet. Die Mission mit dem Namen Polaris Dawn umfasst nicht nur die Reise von vier Privatpersonen ins All. Sie sollten auch noch einen Spacewalk durchführen und dabei einige Tests absolvieren.

Anzeige Anzeige

So holt ihr den Spacewalk von Polaris Dawn nach

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Spacewalk wurde live auf Youtube übertragen. Ihr könnt den Livestream einfach über das eingebettete Video über diesen Zeilen nachholen. Zunächst mussten die Astronaut:innen den Spacewalk mehrfach verschieben – dann ging es schneller als gedacht. Sie haben zunächst den Innenraum der Kapsel an den Druck des Weltalls angepasst. Als das geschafft war, konnten sie die Luke der Raumkapsel öffnen. Den Moment könnt ihr bei etwa zwei Stunden in der Übertragung sehen.

Anzeige Anzeige

An Bord von der Raumkapsel für die Mission Polaris Dawn befinden sich ausschließlich Privatpersonen; darunter Jared Isaacman. Der Milliardär hatte erst vor einigen Monaten der Nasa vorgeschlagen, das Hubble-Teleskop im Weltraum mit einer eigenen Rakete reparieren zu wollen. Die Nasa lehnte den Vorschlag wegen Sicherheitsbedenken für das Teleskop und die Crew ab. Jetzt verließ er als erster Mensch bei einer kommerziellen Raummission die Raumkapsel.

Anzeige Anzeige

Neben Isaacman befinden sich Scott Poteet (Mission Director bei SpaceX), Anna Menon (Ingenieurin bei SpaceX) und Sarah Gillis (Ingenieurin bei SpaceX) an Bord der Raumkapsel. Sie kreisen derzeit in einer Höhe von etwa 700 Kilometern im Orbit um die Erde. Gillis unternahm den zweiten Spacewalk der Mission und schloss diesen ebenfalls erfolgreich ab. Danach mussten sich die Astronaut:innen wieder in Geduld üben. Die Raumkapsel wurde verschlossen und die Druckverhältnisse mussten erneut wiederhergestellt werden – eine Prozedur, die circa 30 Minuten in Anspruch genommen hat.

Der Außeneinsatz sollte vorwiegend SpaceX-Raumanzüge einem ersten Test unter realen Bedingungen aussetzen. Außerdem wurden verschiedene Mechanismen der Luke sowie Dichtungen beim Druckausgleich geprüft. Sobald die restliche Mission abgeschlossen ist, kehrt die Crew am 15. September 2024 wieder auf die Erde zurück.

Atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall

18 Bilder ansehen 18 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall Quelle: NASA