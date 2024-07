SpaceX: Was den Fehlstart der Falcon‑9-Rakete verursachte – und wann sie wieder fliegen soll

Der 11. Juli 2024 verlief alles andere als nach Plan für SpaceX. Die Falcon‑9-Rakete, die an jenem Tag 20 Starlink-Satelliten ins All befördern sollte, hatte Probleme beim Zünden einer zweiten Antriebsstufe.

Diese führten dazu, dass die Rakete kurz nach dem Start auseinanderbrach und die US-Luftfahrtbehörde FAA vorerst weitere Starts der Raketen des privaten Weltraumunternehmens untersagte. Eine Untersuchung des Fehlstarts sollte die Gründe dafür liefern, teilte die FAA mit.

Die Satelliten des Unternehmens von Elon Musk erreichten aufgrund des Vorfalls nicht die nötige Flughöhe und verglühten in der Erdatmosphäre. Gefahr für andere Satelliten oder für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden, hieß es.

SpaceX plant, bereits am 27. Juli wieder zu starten

Nur zwei Wochen später gab SpaceX jetzt bekannt, was die Probleme verursacht hatte. Sie seien auf „einen Riss in einer Sensorleitung für einen Drucksensor zurückzuführen, der an das Sauerstoffsystem des Fahrzeugs angeschlossen ist“, gab SpaceX laut space.com am 25. Juli 2024 bekannt. Zu dem Riss sei es aufgrund von hoher Belastung gekommen.

SpaceX plant, bereits am 27. Juli wieder Starts durchzuführen. „Für kurzfristige Falcon-Starts werden die defekte Sensorleitung und der Sensor am Triebwerk der zweiten Stufe entfernt“, gab das Musk-Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

„Designänderung“ mache Wiederaufnahme der Starts möglich

Der betroffene Sensor werde vom Flugsicherheitssystem nicht verwendet und könne durch alternative Sensoren abgedeckt werden, die bereits am Triebwerk vorhanden sind, hieß es weiter. Unter Aufsicht der FAA habe es Tests der „Designänderung“ gegeben, zudem habe SpaceX seinen Unfallbericht an die FAA übermittelt.

Das Problem an der Falcon 9 vom 11. Juli war das erste gravierende seit Juni 2015, als eine solche Rakete beim Start zur Internationalen Raumstation (ISS) auseinanderbrach. Damals ging eine Dragon-Frachtkapsel kaputt. Seither habe es rund 300 erfolgreiche Starts in Serie von Falcon‑9-Raketen gegeben, allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 seien laut Angabe von SpaceX rund 140 Falcon‑9-Raketen gestartet, berichtete die New York Times.