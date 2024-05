Per Mail als Tourist ins All: Neue SpaceX-Seite gibt Rätsel auf

Das us-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat kürzlich ohne große Ankündigung den Tab „Bemannte Raumfahrt“ auf seiner Website hinzugefügt. Die Unterüberschrift dazu: „Das Leben multiplanetarisch machen“.

Per Mail können Kunden Tickets für eine Reise ins Weltall anfragen. Der Werbeclaim dazu: „Buchen Sie Ihren Flug und erkunden Sie die Erdumlaufbahn“. Losgehen soll es schon Ende 2024 – unklar ist bisher allerdings, an wen sich das Angebot wirklich richtet.

Ab ins All: Anfrage per E-Mail

Interessenten, die in den Erdorbit fliegen möchten, werden über den Button „Schließ dich einer Mission an“ an eine Mailadresse weitergeleitet, über die sie sich an das Unternehmen wenden können. Spannend ist dabei ein Zusatz, mit dem das Angebot auf der Webseite versehen ist: „Sitze und Forschungsmöglichkeiten in der Umlaufbahn sind ab Ende 2024 verfügbar.“ Die Formulierung lässt darauf schließen, dass nicht nur Wissenschaftler, sondern auch interessierte Laien mitfliegen dürfen – nähere Informationen, an wen das Angebot denn nun geht, gibt es allerdings nicht, genau so wenig wie Preisangaben.

Wer durch die Webseite scrollt, bekommt dafür beispielsweise Videos zum Ausblick aus der Raumkapsel des Musk-Unternehmens, etwa auf die eigene Heimatstadt, und Einblicke ins Training vor dem Flug.

Unter dem Reiter „Our Missions“ finden sich außerdem Details zu den einzelnen Missionen – neben der derzeit ausgeschriebenen Mission in den Erdorbit soll es zum Mond, Mars und zur Internationalen Raumstation ISS gehen.

In 90 Minuten um die Welt

Die Flüge in den Erdorbit sollen zwischen drei und sechs Tage dauern. Weltraumtouristen werden dabei in Höhen zwischen 300 und 500 Kilometer gebracht.

Jeder Flug soll zwei bis vier Passagiere befördern, mit einem geplanten Start der regelmäßigen Missionen ab Ende 2024. Für die Mond- und Marsmissionen sind noch keine Starttermine auf der Website von SpaceX festgelegt. Allerdings ist angedacht, dass die zehntägige Reise zum Mond zwölf Passagiere beherbergen wird – inklusive Privaträumen für die Reisenden.

Personen, die eine Reise zur ISS bevorzugen, müssen sich bis 2025 gedulden. Ab dann sollen zehntägige ISS-Missionen angeboten werden, die Platz für vier Passagiere und bis zu 192 Kilogramm Fracht bieten. Dass das Unternehmen von Elon Musk regelrechte Touristenflüge zur ISS beabsichtigt, ist schwer vorstellbar. Auf der SpaceX-Webseite heißt es zur Reise aber lediglich: „Buchen Sie Ihren Flug, um die Raumstation zu besuchen und dort zu forschen.“

2021 war die erste Space-X-Mission ohne professionelle Astronauten gestartet, damals hatte das Raumfahrtunternehmen einen Tech-Milliardär, eine Arzthelferin, ein Raumfahrtingenieur und eine Geologieprofessorin in den Erdorbit gebracht.

Mit Dragon und Starship ins All

Für die Weltraummissionen setzt SpaceX auf zwei Raumfahrzeuge: die Dragon-Kapsel und das Starship. Die Dragon-Kapsel ist bereits seit 2012 im Einsatz und hat seitdem erfolgreich Menschen zur ISS und in den Erdorbit transportiert.

Das Starship befindet sich derzeit noch in der Testphase, weshalb es noch etwas dauern könnte, bis es für Missionen ins All eingesetzt wird. Zusätzlich bietet SpaceX Forschern die Möglichkeit, eigene Forschungsmissionen zu planen.

Interessierte Forscherteams können einen Vorschlag einreichen, der von SpaceX überprüft und eventuell genehmigt wird. Nach der Genehmigung werden alle notwendigen Schritte zur Durchführung der Mission gemeinsam in Angriff genommen.