Darum muss die Nasa eine SpaceX-Kapsel an der ISS umparken

Es hat ein bisschen was von dem Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“, was in den nächsten Tagen an der Internationalen Raumstation (ISS) passieren soll: Die derzeit angedockte SpaceX-Dragon-Kapsel muss Platz machen für das Boeing-Starliner-Raumfahrzeug, das im Mai zum ersten Mal Astronaut:innen zur ISS bringen soll. Der autonomen Andockvorgang erfordert Zugang zum vorwärts gerichteten Dock des Harmony-Moduls – und das wird derzeit eben noch von der SpaceX-Kapsel belegt.

Anzeige Anzeige

Verlegung einer Dragon-Kapsel – in weniger als 45 Minuten

Für Donnerstag, den 2. Mai, ist daher ein Umzugsmanöver der Dragon-Raumkapsel geplant. Ziel ist das in Richtung Weltraum ausgerichtete Dock desselben ISS-Moduls, was erklären könnte, warum der Umzug laut Nasa-Zeitplan auch in einer knappen Dreiviertelstunde über die Bühne gehen soll.

Laut Pressemitteilung der US-Raumfahrtbehörde werden sich die drei Astronaut:innen und der russische Kosmonaut, die gemeinsam als sogenannte Crew-8 per Dragon-Kapsel zur ISS gereist sind, für das Manöver an Bord der Kapsel befinden. Los geht es dann um 7:45 Uhr EDT (Eastern Day Time, entspricht 13:45 Uhr deutscher Zeit) mit dem Abdockvorgang, ehe der neue Platz bereits um 8:28 Uhr EDT erreicht sein soll. Begleitet wird der Prozess von der Bodenkontrolle der Nasa, die im Johnson Space Center in Houston in Texas sitzt, sowie von SpaceX, die sich aus Hawthorne in Kalifornien zuschalten werden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bereits ab 7:30 Uhr EDT, also 13:30 Uhr deutscher Zeit, wird die Nasa den Vorgang live auf ihren verschiedenen Kanälen übertragen, darunter der kostenlose Streamingdienst Nasa Plus, die Nasa-App und der Nasa-eigene Youtube-Kanal.

Nicht der 1. Weltraum-Umzug für SpaceX

So spektakulär ein solcher Umzug im Weltraum auch ist, ungewöhnlich ist die ganze Aktion allerdings nicht. Laut Nasa handelt es sich bereits um die vierte Verlegung einer Dragon-Raumkapsel, nachdem auch Crew-1, Crew-2 und Crew-6 während ihrer Missionen Platz für andere Raumfahrzeuge machen mussten.

Anzeige Anzeige

Crew-8 war Anfang März zur ISS aufgebrochen, ihre Rückkehr zur Erde ist erst für den Herbst geplant.

Platz für lang erwarteten ersten bemannten Flug von Boeings CST-100 Starliner

Für die Boeing-Starliner-Kapsel ist es der erste bemannte Flug zur ISS, in dessen Folge die Nasa-Astronaut:innen Suni Williams und Butch Wilmore an Bord der Raumstation gebracht werden sollen. Eigentlich hätte diese Premiere schon längst stattfinden sollen, letztlich hatte SpaceX-Konkurrent Boeing mit seinem Starliner aber einige Rückschläge und in der Folge zahlreiche Verzögerungen zu verbuchen.

Mehr zu diesem Thema