SpaceX: Intensives Wochenende für Musks Weltraumunternehmen

Diese Falcon 9 Rakete hat am 27. Februar 2023 21 Starlink-V2-Mini-Satelliten von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida ins All getragen. (Bild: SpaceX)

Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida will Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX heute Abend 23 Starlink-Satelliten an Bord einer Falcon 9 in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen. Ab 23:50 Uhr deutscher Zeit öffnet sich das Startfenster. Innerhalb von vier Stunden ab diesem Zeitpunkt soll der Launch des Starlink-Transports dann erfolgen.

Geschäftiges Wochenende für SpaceX

SpaceX wird den Start über seinen Account auf dem Ex-Twitter X live übertragen. Die Übertragung wird etwa fünf Minuten vor Öffnung des Zeitfensters beginnen. Läuft alles nach Plan, wird die erste Stufe der Falcon 9 etwa 8,5 Minuten nach dem Start zur Erde zurückkehren und auf dem im Atlantik wartenden Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ landen. Es wird der 13. Start für diese Stufe sein.

Bereits am Samstag hatte SpaceX an Bord einer weiteren Falcon 9 zwei europäische Galileo-Navigationssatelliten ins All gebracht. Der Start war der 20. für die erste Stufe der Falcon 9. So häufig war noch keine Stufe zuvor wiederverwendet worden.

Ebenfalls am heutigen Sonntag wird sich gegen 18:05 Uhr deutscher Zeit die Dragon-Raumkapsel, die Fracht zur Internationalen Raumstation ISS gebracht hatte und nun gefüllt mit wissenschaftlichen Proben wieder zurückkehren soll, von der Raumstation abkoppeln und auf den Weg zur Erde machen.