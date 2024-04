Neuer Starship-Testflug: Was Elon Musks SpaceX dabei erreichen will

In den vergangenen Tagen hat sich Elon Musk öffentlich zu den kommenden Plänen von SpaceX geäußert. Dafür hat er eine Präsentation auf dem Starbase-Weltraumbahnhof in Boca Chica, Texas, gehalten.

Die vollständige Präsentation findet ihr in einem Post des X-Profils von SpaceX:

Die nächsten Testflüge der SpaceX-Raketen

Im Rahmen der Präsentation kündigte Musk einen bald anstehenden Flug einer Starship-Rakete an. Der Testflug soll wohl Anfang Mai 2024 primär den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen und anschließend einen „kontrollierten Platscher“ in den Ozean machen.

Zudem sollen die Booster der Rakete bereits einen „virtuellen Tower“ im Golf von Mexiko anfliegen, sobald sie sich vom oberen Teil getrennt haben. Sollte das gelingen, soll der darauffolgende Testflug einer Starship-Rakete mit einem Booster-Landemanöver an einem echten Turm in der SpaceX-Starbase enden. Laut Musk ist dieser Plan ambitioniert, aber möglich.

Musk hat es sich zum Ziel gemacht, die Booster noch in diesem Jahr an einem Tower landen zu lassen. Dafür hat SpaceX große Greifarme gebaut, die als „Mechazilla“ bezeichnet werden. Sie sollen den Antrieb nach dem Landevorgang auffangen.

Im Laufe des nächsten Jahres soll dann auch der obere Teil der Rakete sicher zur Starbase zurückkehren. Allerdings will Musk das vorher ausführlich testen. Denn er wolle nicht, dass „Trümmer auf Mexiko und die USA herabregnen“.

So soll es mit SpaceX weitergehen

Künftig will SpaceX noch einen zweiten Startturm in der Starbase in Texas sowie einen ersten Tower in Cape Canaveral, Florida, bauen. Dadurch könnte SpaceX die Raketen in Texas bauen und testen, um die Raketenstarts nach Florida auszulagern.

Zudem arbeitet das Unternehmen bereits an den nächsten Raketen. Die sollen natürlich noch effizienter sein und bis zu 200 Tonnen in den Orbit befördern, die auch wieder zurückkehren können.

Der Start der neuartigen Raketen soll dann auch deutlich günstiger sein. Musk geht von etwa zwei bis drei Millionen US-Dollar pro Start aus.

