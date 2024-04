Wird wohl so schnell nichts mehr: Elon Musk benennt zentrales Tesla-Feature um

In gewohnt großspuriger Manier sind Teslas Fahrassistenzsysteme mit den Namen Autopilot und Full-Self-Driving versehen worden. Seit fast zehn Jahren verspricht Tesla-Chef Elon Musk immer wieder einmal, dass die Fahrzeuge des Herstellers schon bald per Softwareupdate in Robotaxis umgewandelt werden könnten.

Tesla: Autonomes Fahren in weiter Ferne

Doch bis jetzt ist davon nichts zu sehen. Im Gegenteil: Tesla ist von vollständig autonomem Fahren noch weit entfernt. Die Konkurrenz hat den E-Autopionier auf diesem Gebiet längst abgehängt.

Die leeren Versprechen und vollmundigen Bezeichnungen, was die autonomen Fahrfähigkeiten angeht, haben Tesla zuletzt vermehrt Kritik sowie rechtliche Probleme eingebracht. In den USA, aber auch in Europa wurden mehrfach Klagen wegen falscher Werbeversprechen und Gefahren eingereicht – nicht alle gingen aber mit einer Niederlage Teslas aus.

Full-Self-Driving: Irreführender Name

Dass die irreführende Verwendung des Namens Full-Self-Driving für ein Assistenzsystem, das wohl auf Dauer kein komplettes Selbstfahren ermöglichen kann, problematisch ist und bleibt, hat jetzt aber auch Tesla erkannt. Wie Electrek schreibt, hat das Unternehmen das Feature umbenannt.

Nachdem Musk seit Monaten bewusst auf den Begriff Robotaxi im Zusammenhang mit Tesla-Autos verzichtet, bekommt das Full-Self-Driving-Feature einen Zusatz verpasst. In einer internen E-Mail und Social-Media-Beiträgen heißt es jetzt: Supervised Full-Self-Driving.

Selbstfahrendes System mit Überwachung

Das soll deutlich machen, dass Fahrer:innen das System überwachen oder beaufsichtigen müssen. Allerdings führt das „Supervised“ das „Full-Self-Driving“ auch ad absurdum. Denn ein vollständig selbstfahrendes System müsste man als Fahrer:in nicht dauernd im Auge behalten.

Aus Tesla-Sicht ist freilich klar, dass man auf der einen Seite auf mögliche juristische Probleme vorbereitet sein, auf der anderen den Marketing-Effekt nicht verlieren möchte. Ob das vor künftigen Richter:innen standhält und ob und wie Tesla das Autopilot-Feature umbenennen will, bleibt abzuwarten.