SpaceX auf Ebay: Warum Raketenbruchstücke auf der Auktionsplattform verkauft werden

Wolltet ihr schon immer einen Teil einer echten Weltraumrakete besitzen? Mit dem nötigen Kleingeld habt ihr derzeit auf Ebay gute Chancen. Denn dort verkaufen zahlreiche Anbieter:innen Teile der SpaceX-Raketen, die in den vergangenen Jahren gestartet sind, wie Futurism berichtet.

Die Angebote zu SpaceX-Raketenteilen

Auf der Auktionsplattform finden sich Angebote, die zwischen 30 US-Dollar für abgebrochene Kleinteile und 3.500 Dollar für intakte Bauteile rangieren. Einige Anbieter:innen gehen sogar noch weiter und verlangen bis zu 7.500 Dollar für Teile des Hitzeschildes der SpaceX-Rakete.

Natürlich bleibt offen, ob jemand gewillt ist, diesen Preis für einen Teil eines Hitzeschildes der SpaceX-Rakete zu bezahlen. Doch anhand der bereits abgeschlossenen Auktionen lässt sich zumindest erahnen, dass die Finder:innen hier ein ordentliches Sümmchen verdienen.

Die Teile wurden von den Anbieter:innen entdeckt, nachdem die Raketen diese beim Start oder durch eine Explosion verloren haben. Viele der Bauteile wurden zunächst ins Wasser geschleudert und später am Strand angespült.

Ist es legal, die Teile der SpaceX-Rakete zu verkaufen?

Einige Verkäufer:innen haben zunächst versucht, SpaceX ihren Fund zurückzugeben. Das Unternehmen hat ihnen dafür gedankt und gesagt, dass sie die Raketenteile entweder zurückschicken oder behalten können.

Da die Finder:innen sich aber dazu entschieden haben, die Teile weiterzuverkaufen, ergibt sich ein neues Bild. Künftig könnte das Unternehmen wohl seine Meinung ändern.

Bereits 2021 wurde ein Gesetz in Florida durch die Unterstützung von Elon Musk in Kraft gesetzt, das das Eigentum von Raketenbruchstücken regelt. In diesem Gesetz steht, dass das Eigentum bei SpaceX bleibt, sollten Teile der Rakete auf privaten Grundstücken landen.

Gerade bei Raketenteilen, die sich durch Schriftzüge oder Seriennummern einwandfrei SpaceX zuordnen lassen, könnte das Raumfahrtunternehmen somit zukünftig eingreifen und die Auktionen stoppen. Bislang hat sich SpaceX aber nicht gegen den Verkauf ausgesprochen.

