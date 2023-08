PS4 vor dem Aus? Spieleentwickler haben noch Pläne für die Konsole

Fast zehn Jahre ist es jetzt her, dass Sony die Playstation 4 als Nachfolger der Playstation 3 veröffentlicht hat. Mittlerweile ist jedoch auch die PS4 in die Jahre gekommen und wurde unlängst durch die Playstation 5 abgelöst. Es ist abzusehen, dass es langfristig keine neuen Spiele mehr für die Konsole geben wird, doch noch lassen Publisher die PS4 nicht sterben.

Zwei dieser Entwickler sind Respawn und Electronic Arts mit ihrer Star-Wars-Fortsetzung „Jedi: Survivor“. Ursprünglich war geplant, das Spiel ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration wie die Playstation 5 zu veröffentlichen, um ein „echtes New-Gen-Erlebnis“ zu bieten. Doch nun haben die Publisher angekündigt, dass das Spiel auch für die älteren Konsolen Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Wann genau die Portierungen veröffentlicht werden, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Weitere aktuelle Games erscheinen auf der PS4

Für viele mag diese Entscheidung überraschend sein, da laut Kotaku zuvor betont wurde, dass man sich bewusst gegen eine Veröffentlichung auf den älteren Konsolen entschieden habe. Offenbar war die Leistungsfähigkeit der PS4 und Xbox One für das Team damals nicht ausreichend, um das gewünschte Spielerlebnis im Star-Wars-Universum zu bieten. Doch nun scheinen die Publisher bereit zu sein, Kompromisse einzugehen und die Auflösungs- und Framerate-Grenzwerte zu senken, um auch ältere Hardware zu unterstützen.

Es ist jedoch nicht nur „Jedi: Survivor“, das die PS4 am Leben hält. Es gibt noch weitere Spiele, die 2023 für diese Konsole erscheinen werden, darunter Ubisofts „Assassin’s Creed Mirage“ und „Prince of Persia: The Lost Crown“ oder „Sonic Superstars“ von Sega. Auch Square Enix bringt mit „Babylon’s Fall“ einen neuen Titel auf die Playstation 4

Wie sieht die Zukunft der PS4 aus?

Dennoch stellt sich für viele Spieler die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine PS4 zu besitzen. Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach zu geben, denn einerseits gewährt die PS4 Zugriff auf einen riesigen Katalog an Spielen, einschließlich exklusiver Titel und Remaster klassischer Playstation-Spiele, und Besitzer einer PS4 können außerdem vom Playstation Plus-Dienst profitieren, der den Zugang zu Hunderten von Top-Spielen ermöglicht. Andererseits ist die PS5 abwärtskompatibel und ermöglicht das Spielen nahezu aller PS4-Titel. Zudem bietet sie durch ihre leistungsstärkere Hardware eine verbesserte Spielerfahrung.

Der Übergang von der letzten zur aktuellen Konsolengeneration ist unvermeidlich und während einige Spiele weiterhin für beide Generationen entwickelt werden, werden viele Entwickler den Fokus zunehmend auf die PS5 und ähnliche Konsolen richten. Sony hat bereits angekündigt, nach 2025 keine neuen Spiele mehr für die PS4 zu veröffentlichen, doch bis dahin werden noch einige Titel für die ältere Konsole erscheinen.

