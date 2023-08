Playstation-Spiel auf der Nintendo Switch? Sony macht Jagd auf ein sonderbares Spiel

Sony geht gegen die „The Last of Us“-Kopie von Nintendo vor und lässt sämtliche Trailer zum Spiel entfernen. (Bild: Digital Foundry/West Connection Limited)

„The Last Hope: Dead Zone Survival“ ist ein 99 Cent teures Switch-Exklusivspiel – oder besser gesagt: Es war ein Spiel, das von vielen als Imitation des Sony-Spiels „The Last of Us“ bezeichnet wurde. Das Spiel ist Ende Juni erschienen und inzwischen schon wieder aus dem Nintendo-E-Shop entfernt worden. Aber nicht nur das: Sony hat damit begonnen, sämtliche Trailer des Spiels von Youtube zu entfernen.

Survival-Horror mit Infizierten

Falls es noch irgendjemanden gibt, der nicht mitbekommen hat, um was es in „The Last of Us“ geht, hier eine kleine Zusammenfassung: Pilz-Sporen machen Menschen zu aggressiven Mutanten. Joel, ein Mann der seine Tochter verloren hat, nimmt die junge Ellie unter seine Fittiche.

Spoiler-Alert: Sie ist immun und kann alle Überlebenden möglicherweise retten. So der erste Teil in absoluter Kurzfassung, der bereits mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen als Fernseh-Serie erschienen ist.

Das Switch-Spiel hat nicht nur einen Titel, der sehr an das Sony-Spiel erinnert, sondern auch eine ähnliche Handlung: Ein junger Mann mit dem Namen Ben muss die zwölfjährige Eve erst finden und schließlich in einer Welt voller Zombies retten. Dabei sieht Eve Ellie auch noch zum Verwechseln ähnlich.

Wäre jetzt die Grafik überzeugend, könnten viele vielleicht noch über den inhaltlichen Fail hinwegsehen. Aber das von VG Games produzierte Werk kommt auch qualitativ nicht an das Original von Naughty Dog heran.

Aufmerksamkeit aus den falschen Gründen

Digital Foundry hat das Spiel auf Youtube bewertet. In dem Video befindet sich auch noch der Trailer von „The Last Hope: Dead Zone Survival“, der mittlerweile Seltenheitswert hat.

Diejenigen, die das Spiel tatsächlich angespielt haben, berichten, dass es äußerst fehlerhaft ist und man bereits nach etwa 15-20 Minuten damit durch ist. Die Grafik auf Basis der Unity Engine soll auf dem Stand von vor 20 oder 30 Jahren sein.

Digital Foundry schreibt dazu: „The Last Hope ist darauf ausgelegt, euch Geld abzunehmen. Es gibt hier kein Spiel – das ist tatsächlich Betrug. Wir alle wussten das schon aus dem Trailer, aber die Tatsache, dass das eigentliche Spiel so viel schlechter ist als dieser schreckliche Trailer, ist wirklich schockierend.“

Auch die Kommentare auf Youtube zum Review des Spiels sprechen Bände: „Stell dir vor, genau dieses Spiel wäre 1984 erschienen. Es wäre ein Hit in den Spielhallen gewesen“, heißt es da. Oder auch: „Wenn du The Last of Us auf Wish bestellst.“

Sony entfernt sämtliche Spuren von „The Last Hope“

Wie Eurogamer berichtet, wurden der Trailer zum Switch-Spiel und andere Videos von Youtube entfernt. Videos zum Spiel, die von Eurogamer in vergangenen Artikeln eingebaut wurden, sind inzwischen durch eine Nachricht ersetzt worden: Aufgrund einer Urheberrechtsklage von Sony Interactive Entertainment könne das Material nicht gezeigt werden.

The Last Hope steht nicht mehr zum Verkauf und wurde sowohl in Großbritannien als auch in den USA komplett aus dem Nintendo E-Shop entfernt.

