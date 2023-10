Mit dieser 360-Grad-Animation kannst du durch die Gizeh-Pyramide laufen

Fernreisen sind teuer und zudem nicht gerade umweltfreundlich. Doch einige Wunder dieser Welt, darin sind sich viele einig, muss man eben gesehen haben.

Die Pyramiden von Gizeh – ein buchstäbliches Weltwunder – gehören sicherlich dazu. Dafür muss man nach Ägypten reisen – oder im heutigen digitalen Zeitalter die Website der Harvard Universität aufrufen.

Harvard baut eine 360-Grad-Erlebnistour der Großen Pyramide

Ein Projekt der Universität namens Digital Gaza erlaubt es, das Innere der großen Gizeh-Pyramide zu erkunden, ohne dabei das Sofa zu verlassen. Das Ganze ist ein Nebenprodukt von Harvards Gizeh-Forschungsprojekt, bei dem alle Daten, Informationen und Materialien zu den Pyramiden zusammengetragen und digital katalogisiert werden sollen.

Mithilfe der damit gesammelten Daten und Bilder haben die Forscher:innen eine Plattform geschaffen, die mit 3D-Modellen, virtuellen Touren und interaktiven Ressourcen ein 360-Grad-Erlebnis der Großen Pyramide erlaubt – bis ins Innere.

Thanks to Harvard University, you can now virtually enter the Great Pyramid of Giza in 3D (360º) and tour it pic.twitter.com/KSgPnGthde

— Historic Vids (@historyinmemes) November 12, 2022