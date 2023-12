Querschläger: Wie ein Kopfhörer einem 18-jährigen Gamer das Leben gerettet hat

Schießereien sind in den USA ein großes Problem. Laut des Statistikportals Statista kamen dort im Jahr 2021 insgesamt 20.827 Menschen durch Schusswaffen ums Leben, 40.541 Menschen wurden verletzt. Neben der gezielten Gewalt treffen dabei auch immer wieder Querschläger gänzlich unbeteiligte Personen – so wie im Fall eines jungen Gamers aus Kalifornien.

Querschläger zerfetzt Kopfhörer

Auf Reddit schildert der 18-jährige Nutzer Enoug-Dance_956, was an dem verhängnisvollen Morgen genau passiert ist: Er habe in seinem Zimmer gesessen und hätte mit Freunden am PC über sein Headset gesprochen, als plötzlich die Scheibe seines Zimmers zerbarst. Eine Kugel hatte sie durchschlagen, durchbohrte schließlich den Kopfhörer des jungen Mannes und prallte schließlich an der Wand ab. Der Querschläger, der wohl aus der Nachbarschaft gekommen war, zerfetzte dabei ein großes Stück seines Razer-Kraken-Kopfhörers.

„Ohne den qualitativ hochwertigen Kopfhörer wäre ich jetzt ein toter 18-Jähriger“, schreibt der Gamer auf Reddit. „Jemand hat einfach nur schlecht gezielt und mich so beinahe umgebracht.“ Zum Beweis seiner Story postete er auch Fotos des Kopfhörers, der Wand und des Fensters, durch das die Kugel eingedrungen war.

In den Kommentaren seines Posts erklärt er, dass er sich gerne bei Razer bedanken würde. Laut Techradar.com haben sich unterdessen Mitarbeiter:innen von Razer bei dem jungen Gamer gemeldet und ihm einen kostenlosen Ersatz für seinen zerstörten Kopfhörer angeboten. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein offizieller Polizeibericht zu diesem Vorfall vor.

