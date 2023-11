Rauchfrei und viral: Snoop Dogg zeigt, wie Internetmarketing geht

Snoop Dogg, der Rapper, der fast schon ein Synonym für den Konsum von Marihuana ist und sich dadurch ein einzigartiges Markenzeichen in der Musikszene aufgebaut hat, hat kürzlich mit einem cleveren Manöver für Aufsehen gesorgt.

Anzeige Anzeige

Vor etwa vier Tagen veröffentlichte er auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Bild von sich, begleitet von der Botschaft: „After much consideration and conversation with my family, I’ve decided to give up smoke. Please respect my privacy at this time.“

Übersetzt könnte das in etwa bedeuten: „Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören. Bitte respektieren Sie zu diesem Zeitpunkt meine Privatsphäre.“

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Teufel steckt im Detail, und es zeigte sich, dass Snoop Dogg dieses Geständnis nutzte, um gezielt die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Produkt zu lenken.

Snoop will wirklich nicht mehr rauchen?

Das Schwarz-Weiß-Foto, gepaart mit einem bedeutungsschweren Text, in dem er von Gesprächen mit seiner Familie spricht, hat tiefgehende Emotionen geweckt und suggeriert, dass er womöglich seinen Marihuana-Konsum beenden will.

Anzeige Anzeige

Dieser Eindruck erschien so überzeugend, dass sogar der Rapper Meek Mill angeregt wurde, Snoop Doggs Beispiel zu folgen und ebenfalls das Rauchen aufgrund gesundheitlicher Bedenken einzustellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Jedoch verbirgt sich hinter der scheinbar klaren Botschaft eine subtile Nuance: Snoop Dogg verwendet die Formulierung „give up smoke“, was treffender als „Rauch aufgeben“ statt als „das Rauchen aufgeben“ übersetzt werden kann.

Anzeige Anzeige

Diese feine Unterscheidung blieb nicht unbemerkt und löste sowohl auf Instagram als auch auf der Plattform X unter den Posts von Meek Mill und Snoop Dogg lebhafte Diskussionen aus. Viele Nutzer äußerten die Vermutung, Snoop Dogg würde niemals wirklich mit dem Rauchen aufhören, und spekulierten, dass hinter dem Post eine andere Botschaft stecken müsse.

Snoop Dogg raucht weiter Marihuana

Es stellte sich heraus, dass Snoop Dogg tatsächlich nicht mit dem Rauchen aufhört, sondern vielmehr die Öffentlichkeit mit einer raffinierten Marketingstrategie täuschte. Vor einigen Stunden enthüllte er auf Instagram die Wahrheit hinter seinem mysteriösen Post:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In einem Video ist der Rapper in einem Garten zu sehen, entspannt neben einer Outdoor-Feuerschale der Marke Solostove, die für ihre rauchfreie Funktionsweise bekannt ist. Der erste Post diente also als perfekt inszenierte Einleitung, um die Aufmerksamkeit zunächst auf Snoop Dogg selbst zu lenken und anschließend geschickt auf das beworbene Produkt umzuschwenken.

Mehr zu diesem Thema