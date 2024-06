Überraschende Ergebnisse: So reich bist du im globalen Vergleich wirklich

Schon mit mittlerem Einkommen steht man gut dar. (Foto: Mix and Match Studio/Shutterstock)

Ein neuer Rechner zeigt, wie reich ihr im weltweiten Vergleich seid. Auf der Website könnt ihr euer Heimatland auswählen und euer Netto-Jahreshaushaltseinkommen angeben. Außerdem gebt ihr an, wie viele Erwachsene und Kinder im Haushalt leben. Anschließend seht ihr, wo ihr euch prozentual im Vergleich mit dem Rest der Welt befindet.

Der Rechner berücksichtigt die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Ländern. Er zeigt somit, was ihr tatsächlich von eurem Geld kaufen könnt, und vergleicht diesen Wert mit dem Einkommen anderer Menschen weltweit.

Sehr reich mit durchschnittlichem Einkommen

Umso überraschender ist es, dass man in Deutschland schon mit einem durchschnittlichen Einkommen zur weltweiten Elite gehört. Das jährliche Nettodurchschnitts­einkommen liegt hierzulande bei rund 25.500 Euro.

Mit einem Ein-Personen-Haushalt würdet ihr damit zu den reichsten 4,2 Prozent der Menschen weltweit gehören und rund das Zehnfache des globalen Medians verdienen.

Die Vergleichsdaten stammen von der World Bank Poverty and Inequality Platform aus dem Jahr 2019. Zum Vergleich werden alle Werte in den International Dollar von 2017 umgewandelt. Das ist der Wert der Waren und Dienstleistungen, die man in den USA im Jahr 2017 für einen US-Dollar kaufen konnte.

Die Rechnung geht noch weiter

Der Rechner verrät euch zusätzlich, wie reich ihr seid, nachdem ihr einen bestimmten Prozentsatz eures Einkommens gespendet habt. Zum Beispiel könnt ihr sehen, wo ihr prozentual steht, nachdem ihr zehn Prozent eures Einkommens für einen guten Zweck abgegeben habt.

Der Rechner stammt von der Organisation Giving What We Can, die sich dafür einsetzt, Spenden für verschiedene Wohltätigkeits­organisationen zu sammeln.

