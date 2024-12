Reddit greift Google an: KI-gestützte Antworten direkt aus Millionen von Communities

Wer heutzutage im Internet sucht, bedient sich oft nicht mehr nur der klassischen Suchmaschinen. Tiktok, Youtube ChatGPT, Instagram, Pinterest und Perplexity sind nur einige der Alternativen, auf die User millionenfach zurückgreifen. Dabei nimmt Reddit, die Community für Communities, eine Sonderrolle ein, wenn es um die Entdeckung spezifischer Inhalte geht. Denn zum einen finden sich in den Google-Suchergebnissen und bei Antworten von ChatGPT seit einigen Monaten äußerst viele Reddit-Quellen. Sowohl Google als auch OpenAI haben einen Deal mit dem Unternehmen, der ihnen die Nutzung von Reddit Content für das Training ihrer KI erlaubt. Zum anderen nutzen Millionen von Usern die Plattform auch direkt, um sich über Trends, Meinungen, bei eigenen Fragen oder schlichtweg zu aktuellen Themen zu informieren.

Anzeige Anzeige

Und genau das soll dank der neuen Reddit-Answers jetzt noch einfacher werden. Das Antwort-Feature mit AI-Unterstützung könnte klassischen Suchmaschinen noch mehr Suchkontexte entziehen, ist aber vorerst nur eingeschränkt verfügbar.

Reddits Relevanz für die Digital-Community: AI, Ads und Search im Fokus

Auf Reddit sind inzwischen täglich über 97 Millionen Unique User aktiv, wöchentlich sind es mehr als 365 Millionen. In über 100.000 Communities sind bisher mehr als 16 Milliarden Posts und Kommentare integriert worden.

Anzeige Anzeige

„Was Marken immer mehr herausfinden, das ist die Autorität, die die Meinung der Reddit-Nutzer hat. Wir sagen immer: Der eigentliche Influencer ist die Gemeinschaft. Das ist super, dass Marken das immer mehr verstehen und zu ihren Zwecken nutzen“,

erklärte uns Timo Pelz, ehemals VP of Business Marketing des Unternehmens, vergangenes Jahr im Interview.

Doch nicht nur Brands, die zusehends auf Reddit werben, und Tech-Unternehmen, die Reddits Inhalte für das KI-Training nutzen möchten, hegen ein Interesse an den mannigfaltigen Inhalten auf der Plattform. Vor allem die User, die sich über diverse Themen informieren und up to date halten oder einfach nur mitdiskutieren möchten, nutzen die Subreddits und Feeds. Der Feed kann nach den Kategorien Home, Beliebt, Anschauen und Neueste gefiltert werden. Und die Suche ist beliebt. Nicht umsonst integrierte Google einen Forums-Filter für Content von Reddit und Co.

Anzeige Anzeige

Nach der Vorstellung von AI-gestützten Funktionen für Marketer – darunter die Ads Inspiration Library und der AI-Copywriter – präsentiert Reddit den Nutzer:innen neuerdings die Reddit-Answers. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein KI-gestütztes Feature, das jedoch konkret als Suchfunktion dient. Eine solche Funktion für KI-basierte Suchergebnisse stellte Reddits CEO Steve Huffman bereits im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 vor und gab an, dass ein solches Feature im Laufe des Jahres eingeführt wird. Dafür sollten sowohl First- als auch Third-Party-Daten herangezogen werden. Die neuen Reddit-Answers werden zunächst testweise für einige User eingeführt. Sie sind zunächst nur auf Englisch verfügbar und nur in den USA. Du kannst dich aber informieren lassen, wann die Funktion auch in deiner Region zur Verfügung steht.

Über ein KI-Interface können die User Fragen eingeben und umfassende Antworten erhalten. Reddit verweist sie dann samt Links zu Konversationen, Posts, Antworten und Antwort-Snippets überall auf der Plattform, die zur Suchanfrage passen.

Anzeige Anzeige

Die kuratierten Antwortübersichten liefern klare Textantworten, Ratschläge und Perspektiven aus den Communities. So erklärt das Unternehmen:

[…] AI-powered search is part of our longer-term vision to improve the search experience on Reddit – making it faster, smarter, and more relevant.

Suchende sind allerdings angehalten, die Antworten aus dem Forum mit Vorsicht zu genießen und Ratschläge und Details mit weiteren vertrauenswürdigen Quellen zu überprüfen. Immerhin können die User auf Reddit diverse Inhalte publizieren, während KI-Systeme bis heute auch für ihre Fehleranfälligkeit bekannt sind. Beide Faktoren könnten dafür sorgen, dass die Reddit-Answers zwar umfassend und vielschichtig, aber auch qualitativ sehr variabel sein dürften.

Auch Ads in den KI-Suchergebnissen?

Mit der Förderung der Suche auf der eigenen Plattform könnte Reddit indes auch auf die künftige Integration von Werbung abzielen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einerseits ist Reddit seit diesem Jahr an der Börse und ist stärker denn je auf ein Umsatzwachstum bedacht. Das führte bereits zu deutlich mehr Werbefunktionsintegrationen als zuvor. Im dritten Quartal 2024 wuchs der Umsatz im Vorjahresvergleich schon um 68 Prozent auf 348,4 Millionen US-Dollar an. Andererseits integrieren viele andere Plattformen, die Suchoptionen im KI-Kontext bieten, Werbung. Google führt Ads für AI-Overviews ein, Perplexity startet eine Werbeintegration und auch OpenAI erwägt die Einführung von Werbung in den eigenen Inventarräumen. Die finanziellen Möglichkeiten, die damit einhergehen, möchte Reddit langfristig womöglich auch nicht missen. Und Ads im Suchkontext sind oft besonders intentionsbasiert integrierbar.

Anzeige Anzeige

Ads im KI-Suchkontext sind auf Reddit aber noch keine Option, wohl auch aufgrund der frühen Testphase der AI-Answers. AI-Support für Ad-Kreationen erhalten die Advertiser aber schon jetzt. Zudem gibt es immer neue Werbelösungen. Nach dem Start von Dynamic Product Ads, den revolutionären Free-Form Ads und viel AI-Support für die Ad-Kreation kamen 2024 auch die Lead Gen Ads. Die Betaversion der Werbelösung wurde vor einigen Monaten gelauncht. Ergänzt durch die KI-Automatisierung durch Zapier können Advertiser dank der Option hochwertige Leads über Reddit generieren. Das ist für B2B Marketer besonders interessant, da die Plattform bei der Produktbesprechung, Kaufintention und ähnlichen Aspekten für zahlreiche User eine große Rolle spielen kann – insbesondere in dedizierten Subreddits. In genau diesen relevanten Communities können Werbetreibende auf Reddit ihre Zielgruppen erreichen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema