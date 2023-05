Reddit ist voller Bots – einige davon will der Gründer der Plattform fördern

Reddit-Mitgründer Chris Slowe sieht Nutzen für KI-Bots auf der Plattform. Allerdings sollten diese klar gekennzeichnet sein. In einigen Bereichen können sie sogar hilfreicher sein als echte Menschen.

Das verriet er gegenüber der Website Fast Company. „Reddit ist voller selbstidentifizierter Bots, die versuchen, hilfreich zu sein“, sagte er dort. Als Beispiel dafür nennt er einen Bot, der Videos für Nutzer stabilisiert und zuschneidet.

Das ist aber nicht die einzige Art, auf die KI-Bots hilfreich sein können. Ein Vorteil, den vor allem Chatbots haben, ist, dass sie Menschen nicht verurteilen.

Piwi hilft Menschen in Not

So ein Beispiel ist ein Bot mit dem Namen Piwi. Der soll Menschen in Not helfen und sich mit ihnen unterhalten, sodass sie sich ihre Sorgen von der Seele reden können, ohne verurteilt zu werden.

Die Programmierer der Never-Alone-Initiative haben nämlich herausgefunden, dass viele Leute es tatsächlich bevorzugen, einige private Dinge mit einem Bot statt einem echten Menschen zu teilen.

Erkennt der Bot allerdings, dass diese Person Gefahr läuft, sich selbst zu gefährden, wird sie sofort mit einem menschlichen Helfer in Verbindung gesetzt.

Bei einigen Dingen sind Menschen besser

Allerdings ist der KI-Bot als Zuhörer nicht für alle die richtige Lösung. Einige Menschen scheinen aktiv verurteilt werden zu wollen. Slowe berichtet von einem Subreddit mit dem Namen „Bin ich das Arschloch?“.

Hier beschreiben Menschen Situationen, die ihnen widerfahren sind und fragen sich, ob sie hier der Übeltäter sind oder nicht. Reddit-Nutzer können dann über den Fall diskutieren und ihre Meinung darüber abgeben, wer etwas falsch gemacht hat.

KI-Bots können das momentan noch nicht. Allerdings können sie mit einigen anderen Aufgaben aushelfen, wie Reddit zeigt. Wie viel KI einer Plattform gut tut und welchen Nutzen sie erfüllen kann, muss sicherlich jeder für sich selbst entscheiden.

