Rekord in Sicht: Apple nähert sich einer Bewertung von vier Billionen Dollar

Apple ist kurz davor, erneut Geschichte zu schreiben.

Apple steht kurz davor, eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar zu erreichen. Wie Futurezone berichtet, würde das Unternehmen damit erneut Geschichte schreiben, denn es wäre das erste weltweit, dem das bisher gelungen ist. Schon in der Vergangenheit hatte Apple als erstes Unternehmen die Marken von einer, zwei und drei Billionen Dollar durchbrochen und sich damit als Pionier in der Welt der Börsenrekorde etabliert.

Apple lässt Konkurrenten wie Amazon und Microsoft hinter sich

Am vergangenen Freitag lag der Aktienkurs von Apple bei 255,65 Dollar, was einer Bewertung von etwa 3,87 Billionen Dollar entspricht. Damit fehlen nur noch rund neun Dollar pro Aktie, um den historischen Meilenstein zu erreichen. Die Konkurrenz bleibt weit hinter Apple zurück. Chiphersteller Nvidia ist mit einer Gesamtbewertung von 3,36 Billionen Dollar derzeit das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Microsoft, das zu Beginn des Jahres noch wertvoller als Apple war, konnte sich nicht so gut entwickeln und liegt aktuell bei einer Marktkapitalisierung von 3,2 Billionen Dollar. Dahinter folgen Amazon und Alphabet mit einer Bewertung von jeweils rund 2,4 Billionen Dollar.

Laut einem Bericht von Reuters lässt sich der jüngste Höhenflug der Apple-Aktie auf zwei zentrale Faktoren zurückführen: Einerseits setzen Investor:innen große Hoffnungen auf Apples Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Obwohl das Unternehmen im Vergleich zu Microsoft und Alphabet spät in diesen Markt eingestiegen ist, setzen Analyst:innen auf die große Hebelwirkung von Apples Ökosystem. Die Einführung generativer KI-Funktionen und die geografische Expansion sollen langfristig eine starke Umsatzsteigerung ermöglichen. Besonders der iPhone-Markt könnte von der wachsenden Verfügbarkeit von Apple Intelligence profitieren, was die Nachfrage weiter antreiben würde. Morgan Stanley, die eine der weltweit führende Investmentbanken darstellt, hebt Apple daher als einen der vielversprechendsten Tech-Werte für 2025 hervor.

Auf der anderen Seite hat Apple trotz Herausforderungen wie der schwachen Nachfrage nach dem aktuellen iPhone 16 eine stabile Performance gezeigt. Für das erste Geschäftsquartal, das für Apple am 1. Oktober beginnt, rechnet das Unternehmen mit einem moderaten Umsatzwachstum. Trotz dieser eher vorsichtigen Prognose deuten die Zahlen von LSEG, einer führenden Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in London, auf einen deutlichen Aufschwung der iPhone-Verkäufe im Jahr 2025 hin.

Neuer Rekord nur noch eine Frage der Zeit

Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob Apple die Marke von vier Billionen Dollar erreicht – sondern wann. Mit einer Kurssteigerung von rund 40 Prozent im Jahr 2024 und einem optimistischen Marktausblick für die kommenden Jahre scheint Apple einmal mehr Börsengeschichte zu schreiben. Die Kombination aus starker Hardware-Performance, klarer KI-Strategie und stabilen Umsätzen macht Apple nicht nur zum wertvollsten Unternehmen der Welt, sondern sichert ihm auch eine zentrale Position im Technologiemarkt der Zukunft.

