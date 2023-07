Der Begriff Workation besteht aus den englischen Wörtern „work“ und „vacation“ und bedeutet, vereinfacht gesagt, die Kombination von Urlaub und Remote-Arbeit an einem fremden Ort. Der Arbeitstrend hat auch und vor allem durch die Coronapandemie so richtig Fahrt aufgenommen, nachdem nicht mehr nur selbstständige Digitalnomaden, sondern auch Beschäftigte in den Genuss der ortsungebundenen Arbeit kamen.

Workation: Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Mit der steigenden Akzeptanz von Remote Work unter Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern lassen sich Workations inzwischen vielerorts vorbehaltlos anstellen. „Homeoffice ist inzwischen nicht mehr wegzudenken“, sagt auch Lisa Pollmann. „Workations sind somit die logische Weiterentwicklung des Ganzen.“ Als Human Resources Business Partner berät sie Führungskräfte beim Touristikunternehmen Tui zu Personalfragen.

Bei Tui dürfen seit August 2021 alle Mitarbeitenden – sofern es ihre Tätigkeit zulässt – bis zu 30 Tage im Jahr vom Ausland aus arbeiten. Das Programm nennt sich Tui Workwide und wird Pollmann zufolge gut angenommen. Bis dato haben über 500 Mitarbeitende bereits eine Workation eingereicht: Ticket und Hotel gebucht, Laptop in den Koffer gepackt, Wohnung untervermietet und auf geht’s nach … ja, wohin eigentlich?

Laut einer Hometogo-Umfrage könnten diese zehn Workation-Standorte in Europa die perfekte Inspiration bieten. Die Umfrage ordnet verschiedene Länder anhand von fünf Kategorien ein: Co-Working-Spaces, Unterbringungskosten, Internetgeschwindigkeit, Tageslicht und Aktivitäten. In der unten stehenden Bildergalerie haben wir diese zehn Reiseziele für euch kuratiert. Wir wünschen gute Reise!

Das sind Top-Ziele für eine Workation in Europa

