Spiel von Steam entfernt, ohne dass Studio und Entwickler davon wussten

„Roots of Pacha“ ist ein Landwirtschafts- und Lebenssimulations­videospiel, das in der Steinzeit spielt. Es ermöglicht bis zu vier Spieler:innen, online zusammenzuspielen.

Es wurde von Soda Den entwickelt, als Kickstarter-Kampagne finanziert und vom Publisher Crytivo veröffentlicht.

Aussage gegen Aussage: Was der Entwickler behauptet

Doch nun gibt es Probleme. Soda Den behauptete via Twitter, dass das Spiel „ohne sein Wissen oder seine Zustimmung“ von Steam entfernt wurde, nachdem es „Probleme“ mit dem Herausgeber Crytivo gegeben habe.

„Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass wir mit Crytivo in einen Streit über die Rechte an ‚Roots of Pacha‘ verwickelt sind. Wir haben hart daran gearbeitet, unser Problem mit Crytivo einvernehmlich zu lösen“, erklärte er. Steam habe sich seiner Meinung nach an den Betreiber Valve gewandt und diesen ermächtigt, „Roots of Pacha“ von Steam zu entfernen.

Crytivo schildert den Fall anders

Crytivo hat allerdings eine komplett andere Sicht auf den Fall. Via Antwort auf den Tweet von Den erklärte derPublisher: Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des Spiels habe es eine „unerwartete“ Nachricht von Soda Dens Team erhalten, in der Soda Den den drei Jahre lang gültigen Vertrag zwischen beiden Parteien „einseitig“ gekündigt habe und ihn als „ungültig betrachten würde“.

Damit seien auch Vertragsbedingungen zur Umsatzbeteiligung „missachtet“ worden. „Kurz darauf wurde der Zugriff auf die Steam-Seite für unser Team entfernt“, erklärte Crytivo. Das entspreche den Valve-Richtlinien, die so bei Streitigkeiten zwischen den Parteien vorgehen würden, „bis der Streit beigelegt ist“.

Ähnlicher Fall bei „The Day Before“

Obwohl beide Seiten versicherten, dass sie den Streit beilegen wollen, ist laut Eurogamer noch offen, ob und wann das Spiel wieder auf Steam erhältlich sein wird.

Einen ähnlichen Fall gab es kürzlich mit dem „The Day Before“-Entwickler Fntastic. Das Spiel sollte ursprünglich im März erscheinen, doch es stellte sich heraus, dass Fntastic es versäumt hatte, den Namen des Spiels als Marke zu schützen, was Rechtsstreitigkeiten zur Folge hatte. Auch in diesem Fall wurde das Spiel von Steam entfernt, ehe das Entwicklerteam im April erklärte, es solle nun im November veröffentlicht werden.

