Dieser rote Ball hilft Mac-Nutzern bei der Stressbewältigung

Der Entwickler Nate Parrot hat auf GitHub ein besonderes Gimmick für Mac-Nutzer:innen veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen virtuellen roten Ball, den ihr auf eurem Mac installieren könnt. Danach verbringt er seine Zeit in eurem macOS-Dock, bis ihr ihn schließlich über den Bildschirm werft.

Ein roter Ball gegen Stress

In der Beschreibung auf GitHub steht: „Es ist ein kleiner Ball, der in eurem Dock lebt. Ihr könnt ihn ziehen und er springt auf eurem Bildschirm umher“. Ihr könnt den Ball dabei nicht nur mit der Maus steuern. Zieht ihn einfach, indem ihr zwei Finger auf das Touchpad legt. Der Schöpfer des roten Balls gibt euch auch Ideen an die Hand, was ihr mit dem Ball üben könnt.

So könnt ihr etwa versuchen, den Ball möglichst oft am Bildschirmrand abprallen zu lassen, bevor er zur Ruhe kommt. Oder ihr versucht, gezielt eine Ecke zu treffen. Natürlich könnt ihr auch einfach euren Stress abbauen und den Ball wild und ziellos über den Mac-Bildschirm pfeffern.

Um den Ball auf eurem Mac zu installieren, müsst ihr lediglich eine Datei herunterladen und diese installieren. Mehr ist dafür nicht nötig. Wer den Ball verändern will, bekommt auch den Source-Code vom Schöpfer bereitgestellt.

So geht ihr mit Stress am Arbeitsplatz um

