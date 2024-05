OpenAI-CEO Sam Altman verrät: Dieser Skill bringt euch auf der Karriereleiter voran

Mit einem bestimmten Skill könnt ihr laut Altman leichter in der Karriere vorankommen. (Foto: picture alliance / Jack Gruber-USA TODAY | Jack Gruber)

Durch die Gründung von OpenAI und die Veröffentlichung von ChatGPT wurde Sam Altman innerhalb kürzester Zeit zu einer der bekanntesten Personen der Tech-Branche. Doch schon vorab hat der CEO des KI-Unternehmens einige Schritte auf der Karriereleiter durchlaufen.

In dieser Zeit hat er einen besonderen Skill zu schätzen gelernt, der in seinen Augen für den Aufstieg in eurer Karriere unabdingbar ist. Es geht darum, sich möglichst klar und ohne große Ausschweifungen auszudrücken.

Diese Technik fördert laut Altman eure Karriere

„Zu lernen, wie man etwas in 30 Sekunden sagt, für das die meisten Menschen fünf Minuten brauchen, ist ein großer Türöffner“, heißt es von Sam Altman in einem Post auf X. Er fährt fort: „Und es ist meiner Meinung nach eine überraschend einfach erlernbare Fähigkeit.“

Laut Altman solltet ihr – falls ihr diese Fertigkeit bisher nicht besitzt – Freund:innen um Hilfe bitten, die diesen Skill bereits gemeistert haben. Erzählt ihnen etwas und bittet sie anschließend, die Erzählung so präzise und kurz wie möglich zusammenzufassen.

So könnt ihr euch die Techniken abschauen, verinnerlichen und selbst reproduzieren. Altman selbst hat bereits häufiger gesehen, dass dieses Training wirklich funktioniert.

Viel Zustimmung für Altmans Tipp

Unter dem X-Post sammeln sich viele positive Stimmen zu dem Karrieretipp von Altman. Einige User:innen betonen, dass der Skill enorm Zeit sparen kann. Etwa dann, wenn Anliegen in einer kurzen Chat-Nachricht oder einer Mail besprochen werden können, statt dafür ein 30-minütiges Meeting anzusetzen.

Andere geben den Tipp, dass die Technik auch allein geübt werden kann. Stellt euch dazu einfach vor, ihr würdet euer Anliegen mit „Was ich damit sagen will, ist“ beginnen und dann die Zusammenfassung eurer Gedanken liefern. So könnt ihr sie selbst immer weiter kürzen, bis nur noch die wichtigsten Informationen übrig bleiben.

