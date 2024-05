Du willst einen Job bei Apple? Tim Cook verrät, was dafür wichtig ist

Apple-Chef Tim Cook ist als Workaholic bekannt, der große Ansprüche an seine Mitarbeiter:innen stellt. Was er von ihnen aber vor allem verlangt, hat er jüngst im Podcast „At Your Service“ des Popstars Dua Lipa kundgetan.

Und das hört sich zunächst relativ schräg an: Jeder, der mit ihm bei Apple zusammenarbeite, sei davon überzeugt, dass „eins plus eins drei ergibt“, so der CEO des Technologiekonzerns.

Einzelkämpfer:innen sind fehl am Platz

Er erläuterte sodann, warum diese schiefe Rechnung in seinen Augen durchaus Sinn ergibt und was genau er damit meint: „Ihre Idee plus meine Idee ist besser als die einzelnen Ideen für sich.“ Es sei ein unglaubliches Gefühl, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die gegenseitig das Beste aus sich herausholten.

Wer bei Apple arbeiten will, muss also auf jeden Fall Wert auf eine gute Zusammenarbeit legen und ein:e Teamplayer:in sein. Dazu sollten Apple-Mitarbeiter:innen kreativ und neugierig sein und sich trauen, Fragen zu stellen.

Laut Tim Cook ist Vielfalt Trumpf

Was laut Cook dagegen keine Einstellungsvoraussetzung ist: ein Hochschulabschluss, wie er im Gespräch mit der Musikerin betonte. Apple beschäftige auch ganz bewusst Menschen „aus allen Gesellschaftsschichten“.

Was Jobaspirant:innen im Vorfeld ebenfalls überbewerten könnten, sind besondere Fähigkeiten im Programmieren. Laut Cook handelt es sich dabei durchaus um eine relevante Lebenskompetenz, die auch außerhalb der Arbeit von Belang sei. Und doch stelle Apple auch Menschen ein, die vom Programmieren keine oder nur wenige Ahnung haben.

Tim Cook verlangt auch sich selbst viel ab

Was sich im Gespräch so locker anhört, ist in Wahrheit wohl doch ein knallharter Prozess. Vor Jahren hat Business Insider die einschlägigen Foren nach Aussagen über Apple durchforstet und dabei herausgefunden, dass manche Mitarbeiter:innen bis zur Einstellung ganze 13 Vorstellungsgespräche führen mussten.

Naheliegend ist auch, dass ein Workaholic wie Tim Cook auch hohe Maßstäbe an seine Mitarbeiter:innen setzt. Cook hat schon mehrfach darüber gesprochen, dass sein Wecker jeden Morgen um 3:45 Uhr klingelt. Statt dann noch einmal die Snooze-Taste zu drücken, sichtet der Apple-Chef seine E-Mails, bevor er um 5 Uhr früh ins Fitnessstudio geht. Danach tritt er den Weg in sein Büro an.