Tim Cook blickt in die Zukunft: Wer wird sein Nachfolger bei Apple?

Seit 1998 ist Tim Cook bei Apple beschäftigt. Im Jahr 2011 erreichte seine Karriere ihren Höhepunkt, als er zum Nachfolger von Steve Jobs ernannt wurde. Seither leitet er das Unternehmen als CEO. Doch wie lange wird diese Ära noch gehen?

In einem BBC-Podcast mit der Sängerin Dua Lipa enthüllte Cook jetzt, wie er sich die Zukunft an der Spitze von Apple vorstellt. Er betonte, dass er fest davon überzeugt sei, dass sein Nachfolger aus den Reihen von Apple kommen werde, und erzählte auch, dass intensive Nachfolgepläne bereits in Arbeit seien. Dabei ging er auch auf die Notwendigkeit ein, auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein, und die Wichtigkeit, dem Vorstand mehrere potenzielle Nachfolger präsentieren zu können.

Cook zeigt sich erstaunlich privat

Cook, der sich normalerweise bedeckt hält, wenn es um sein Privatleben geht, erzählte Dua Lipa von seinen Anfängen in einer bescheiden aufgestellten Familie. Er schilderte, wie er als Teenager Zeitungen austrug und Burger wendete, um sich etwas Geld für das College dazuzuverdienen. Nach seinem Abschluss an der Auburn University arbeitete Cook dann zwölf Jahre lang bei IBM, bevor er 1998 zu Apple kam.

Der normalerweise eher verschwiegene CEO sprach auch offen über seine Entscheidung, sich 2014 als homosexuell zu outen, und betonte die Bedeutung von Vielfalt und Gleichberechtigung in der Geschäftswelt. Außerdem lobte er den verstorbenen Apple-Mitbegründer Steve Jobs als „originellen Visionär“, der einzigartig für die Schaffung von Apple geeignet war.

Auf die Frage nach seinem möglichen Rückzug von Apple in den nächsten zehn Jahren sagte Cook: „Es kann immer etwas Unvorhersehbares passieren.“ Andererseits betonte er auch, dass er das Unternehmen liebe und sich sein Leben ohne Apple nicht vorstellen könne. Zeitnah wird also vermutlich noch keine Entscheidung fallen.

