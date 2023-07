Schnelles Laden: Samsung könnte mit Galaxy S24 Ultra das Note-7-Dilemma überwunden haben

Smartphones lassen sich mittlerweile mit bis zu 240 Watt aufladen, wodurch ein Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent in weniger als zehn Minuten erreicht werden kann. In der Regel liegen die Top-Ladeleistungen der Smartphones von Oppo/Oneplus und Xiaomi eher bei 80 bis 120 Watt, was immer noch ein Vielfaches dessen ist, was Modelle von Apple oder Samsung zu liefern in der Lage sind.