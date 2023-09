Die Schufa gibt sich bescheiden – und Quiet Quitting muss nicht sein

Die Schufa-Zentrale in Wiesbaden. (Foto: Nitpicker/Shutterstock)

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Schufa will gar nicht so wichtig sein

Wenig ist wichtiger als ein gutes Schufa-Zeugnis, oder nicht? Egal, ob für den Handyvertrag, die neue Wohnung oder einen Kredit – ohne die Schufa geht nichts. Stimmt ja gar nicht, sagt die Auskunftei jetzt – und möchte sich das von Geschäftskunden auch bestätigen lassen. Sollte der Europäische Gerichtshof nämlich zu dem Schluss kommen (und das ist durchaus wahrscheinlich), dass die Schufa „maßgeblichen Einfluss“ auf Geschäftsentscheidungen hat, gelten fortan strengere Regeln im Sinne der DSGVO. Und darauf hat die Schufa keine Lust.

So verhinderst du Quiet Quitting

Wir kennen sie wohl alle: die Kolleg:innen, die innerlich längst gekündigt haben und nur noch unmotiviert Dienst nach Vorschrift verrichten. Für Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen gleichermaßen frustrierend. Doch das muss nicht sein. Wer einen wirklichen Sinn in seiner Arbeit sieht, läuft nicht so schnell Gefahr, in das Motivationsloch zu fallen. Diesen Sinn sichtbar zu machen und zu vermitteln, das ist Aufgabe der Führungskräfte.

Anzeige Anzeige

Der Kanzler will Memes, das Netz liefert

Olaf Scholz hat sich am Wochenende beim Joggen ordentlich langgemacht – und gestern ein entsprechendes Foto mit zerschrammtem Gesicht und einer schwarzen Klappe über dem rechten Auge veröffentlicht. „Wer den Schaden hat …“, schreibt er dazu auf Twitter und freut sich schon auf die Memes. Das lässt sich das Internet kein zweites Mal sagen und schreitet zur Tat. Scholz als Pirat, Scholz als Marvel-Charakter – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Wir haben die besten Memes zusammengestellt.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema