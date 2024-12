Sega Saturn gegen Playstation: Entwickler klärt, wer im Konsolenduell der 90er wirklich die Nase vorn hatte

Wenn ihr uns heute fragen würdet, ob Sony oder Sega die Nase auf dem Konsolenmarkt vorn haben, wäre die Antwort recht einfach. Schließlich hat sich Sega mittlerweile komplett aus dem Sektor zurückgezogen, während Sony seit Jahrzehnten erfolgreich Konsolen verkauft. Doch in den 1990ern war die Frage noch deutlich offener. Denn damals kamen Sega Saturn und die erste Playstation kurz nacheinander auf den Markt.

Zum Launch der Konsole war Sega noch ziemlich optimistisch, Sony schlagen zu können. Das geht unter anderem aus geleakten Dokumenten hervor (via Kotaku), in denen der damalige Sega of America CEO Tom Kalinsky schrieb: „Ich war gerade in zehn Läden in Tokio (hauptsächlich in Akihabara); es sind gerade Frühlingsferien und der Andrang enorm. Wir machen Sony fertig. In jedem Laden war die Saturn-Hardware ausverkauft, während sich die Playstation stapelte“.

Sega Saturn: Die stärkere Konsole?

Seine Vorhersage hat sich nicht bewahrheitet. Die Playstation verkaufte sich über 100 Millionen Mal; der Saturn hingegen nur knapp zehn Millionen Mal. Das lag auch daran, dass sich schnell das Gerücht entwickelte, dass der Sega Saturn die schwächere Konsole wäre. Ein Gerücht, mit dem Entwickler Jez San jetzt in einem Interview mit My Life in Gaming aufgeräumt hat.

San hat in den 90ern zunächst mit Nintendo an Star Fox gearbeitet, bevor er das Entwicklerstudio Argonaut gründete und das Jump-and-Run Croc für den Saturn und die Playstation erschuf. Er sagt zum Duell zwischen Sega Saturn und Playstation: „Der Saturn hatte mehr Leistung. Es hätte nicht so schwer sein dürfen, dafür Spiele zu entwickeln.“

Laut San lag es hauptsächlich an den schwierigen Entwicklungsprozessen, dass der Saturn am Ende etwas schlechter performte. So hatte sein Team Probleme damit, das Playstation-Spiel Croc genauso auf dem Sega Saturn umzusetzen. In der Theorie war die Leistung mehr als ausreichend, aber die Abläufe deutlich schwieriger. Am Ende sorgte das für eine schlechtere Leistung als auf der Sony-Konsole.

Eine ähnliche Meinung vertrat schon Harry Holmwood, damals CEO bei Pure Entertainment. Das Studio hatte Lunatik für die Playstation und den Sega Saturn entwickelt – aber letztlich nicht veröffentlicht. Im Laufe der Arbeit sagte Holmwood in einem Interview (via Sega Retro): „Je vertrauter wir mit der Hardware werden, desto sicherer sind wir, dass der Sega Saturn eine bessere Hardware als die Playstation bietet“.

