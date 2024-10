N64-Spiele in 4K-Auflösung: Retro-Konsole Analogue 3D kommt mit 1 Jahr Verspätung

Eigentlich sollte die Analogue 3D, eine an die N64 angelehnte Retro-Konsole mit 4K-Auflösung, schon Anfang 2024 auf den Markt kommen. Diesen Termin konnte Konsolenhersteller Analogue offenbar nicht halten.

Retro-Konsole kommt Anfang 2025

Jetzt soll es aber bald soweit sein. Die Konsole soll im ersten Quartal 2025 erscheinen – und es gibt einen Verkaufspreis sowie einen Termin, an dem die Vorbestellungen möglich sein sollen. Auch Bilder hat Analogue veröffentlicht.

Demnach kommt die Analogue 3D in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von jeweils 249,99 US-Dollar in den Handel. Euro-Preise sind noch nicht bekannt. Am 21. Oktober 2024, ab 17 Uhr deutscher Zeit, sollen Interessierte die Konsole vorbestellen können.

Neuinterpretation der N64 mit 4K

Die selbsternannte „Neuinterpretation der N64“ soll die originale Auflösung um das Zehnfache auf 4K rendern. Möglich ist es aber auch, mit alternativen Displaymodi etwa das Bild auf einem Röhrenfernseher nachzustellen.

Anders als bei anderen Retro-Konsolen setzt Analogue bei der Analogue 3D auf die sogenannte FPGA-Technik. Dadurch werden Spiele nicht emuliert, sondern wie auf der originalen Hardware ausgeführt.

Ausschließlich originale N64-Cartridges

Das heißt, die Konsole funktioniert mit den originalen N64-Cartridges, nicht aber mit ROMs. Dem Hersteller zufolge können alle jemals hergestellten N64-Games auf der Retro-Konsole gespielt werden.

Die Analogue 3D verfügt über eine Bluetooth-Verbindung, vier originale Controller-Ports, zwei USB-A-Ports sowie USB-C- und HDMI-Support und einen SD-Kartenslot. Die Konsole läuft mit dem neuen Betriebssystem 3D OS.

Controller müssen dazu gekauft werden

Beim Kauf der Konsole sind übrigens weder Cartridges noch Controller dabei, wie The Verge berichtet. Es lassen sich aber die klassischen Controller anschließen. Wer keinen N64-Controller mehr hat, kann sich einen Bluetooth-Controller von 8Bitdo für 39,99 Dollar dazu kaufen. Diese funktionieren auch mit der Switch, mit Android-Geräten und PCs.

