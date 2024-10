Egal ob Xbox oder Switch: Dieser Controller kann seine Tasten an fast alle Konsolen anpassen

Die Firma GameSir hat einen Controller namens Tarantula Pro auf den Markt gebracht, der besonders kompatibel für die verschiedenen Konsolen und Plattformen sein soll. Dafür kann er via App oder per Tastenkombination sein Layout verändern. So wird aus einem Xbox- ganz schnell ein Nintendo-Switch-Controller – inklusive korrekter Tastenbelegung. Er ist außerdem mit dem Steam Deck, iOS, Android und der PC-Umgebung kompatibel.

Layout und Beschriftung wechseln per App oder Tastenkombi

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Auf Steam-Deck- und Xbox-Controlleren sind die Tasten X, Y, B und A im Uhrzeigersinn angebracht. Die Switch hingegen ist so ausgerichtet: Y, X, A und B. Das kann in Spielen für Verwirrung sorgen. Der praktische Mechanismus im Controller schafft Abhilfe. Wie er funktioniert, seht ihr in diesem Video

Weitere Features des Tarantula Pro

Der Controller kann sich über Bluetooth, per USB-Kabel oder einen mitgelieferten 2,4-Gigahertz-Dongle mit den jeweiligen Spielgeräten verbinden. Außerdem besitzt er eine NFC-Funktion, Rumble-Feedback (Vibration) und ein eingebautes Gyroskop für Spiele mit bewegungsbasierter Steuerung. Für die richtige Stimmung beim Zocken sollen eine passive Lichtleiste, einen beleuchteter Home-Button und Face-Buttons sorgen.

Bei den Sticks setzt GameSir auf TMR (heißt: Tunneling-Magneto-Resistance). Das ist eine Technik, die die Sticks laut dem Hersteller empfindlicher und präziser macht. Außerdem verbrauchen sie dabei weniger Strom. Die Sticks sind laut GameSir angeblich auch weniger anfällig für Driftprobleme, mit denen die Switch zu kämpfen hat. Das ist ein Fehler, bei dem ein Stick eine Links- oder rechtslastige Steuerung entwickelt. Wer sich für diesen Controller interessiert: Der Kaufpreis liegt bei 90,95 Euro auf der offiziellen Webseite.

