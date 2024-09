Wählscheibentelefon als Game-Controller: So habt ihr Doom noch nie gespielt

Bastler haben ein Telefon in einen Controller umgewandelt. (Foto: PitukTV / Shutterstock)

Hackathons bieten oft Raum für absurde und nicht ganz so ernst gemeinte Projekte. Beim sogenannten „Internet Of Shit“-Hackathon in Litauen ging es darum, nutzlose, aber funktionsfähige Geräte zu bauen.

Ein solches Gerät ist „Dialrhea”, ein Wählscheibentelefon, welches zu einem Controller für den klassischen Shooter Doom umgebaut wurde. In einem Zeitraum von nur zwei Tagen haben die Bastler den ungewöhnlichen Controller entworfen und gebaut.

So funktioniert der Wählscheiben-Controller

Das Herzstück des Dialrhea ist ein Arduino. Das liest die Signale der Wählscheibe aus und leitet es per Bluetooth weiter, schreiben die Bastler auf ihrer Webseite. Die Wählscheibe selbst steuert dabei verschiedene Tastendrücke im Spiel. Man schießt, indem man den Hörer abnimmt und wieder auflegt.

Wie das aussieht zeigen die Entwickler rund um Giedrius Tamulaitis in einem kurzen Video:

Für die Kommunikation mit dem Computer haben sie das Adafruit Bluefruit LE Uart Friend Modul verwendet. Die größte Herausforderung bei dem Gerät war es, die Stabilität der Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten. Mit verschiedenen Workarounds und Protokollen hat es allerdings schließlich funktioniert.

Der Doom-Modus ist nur einer von drei Modi, die das Wählscheibentelefon unterstützt. Man kann es auch an ein Smartphone anschließen und im entsprechenden Modus Emojis versenden. Im sogenannten Boring-Modus funktioniert es wie ein Wählscheibentelefon, in dem es einfach die gewählten Zahlen ausliest und an das Handy sendet.

Der Telefon-Controller hatte schon einige Auftritte

Seit seiner Entstehung im Jahr 2017 hatte Dialrhea bereits einige Auftritte bei Events. Es war noch im gleichen Jahr auf der Makers Faire zu sehen. Im Jahr 2018 wurde es dann im Sapiegos Tech Park in Vilnius in Litauen ausgestellt. Im gleichen Jahr hat es zudem für die Belustigung der Gäste des Braille Satellite Music Festival gesorgt.

Später im Jahr 2022 hat Dialrhea dann Konkurrenz von einem Entwickler namens Yoshino Kentarou aus Japan bekommen. Dieser stellte seine eigene Version des Wählscheiben-Controllers für Doom auf X vor.

Diese Version wurde per Kabel mit dem Computer verbunden und nutzte den Hörer des Gerätes gar nicht.

