Fundstück Artikel merken

Hacker gelingt es, Doom auf Zahnbürste zu spielen

Can it run Doom? Dieser Satz ist ein uralter Running-Gag im Internet. Menschen versuchen, das Retro-Spiel auf so gut wie jedem Gegenstand zum Laufen zu bringen. Nun schafft es noch ein weiteres Gerät in den prestigeträchtigen Club: eine Zahnbürste.