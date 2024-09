PS5: Wie Sony die Akkus eurer Controller besser schützen will

Bei der Funktion zum Schutz der Controller handelt es sich um eine adaptive Ladefunktion, die die Stromversorgung überwacht und automatisch anpasst, wenn Controller an die USB-Anschlüsse der Konsole angeschlossen sind. Die weltweite Veröffentlichung erfolgt am heutigen Freitag, allerdings nur für die neuesten PS5-Modelle, wie The Verge berichtet.

Laden soll an aktuellen Batteriestand des Controllers angepasst werden

Sony teilte in einem Blogeintrag mit, dass adaptives Laden nur auf der PS5 Slim und der noch in diesem Jahr erscheinenden, 700 Dollar teuren, PS5 Pro verfügbar ist. Die Funktion soll auf den drahtlosen PS5-DualSense- und DualSense Edge-Controllern sowie auf den PlayStation VR2 Sense-Controllern und dem Access Adaptive Controller Kit anwendbar sein.

Das Laden soll dabei an den aktuellen Batteriestand des Controllers angepasst werden, was helfen soll, Strom zu sparen und die Batterielebensdauer zu verlängern. Wenn kein Controller angeschlossen ist, unterbricht die Konsole kurz nach dem Einleiten des Ruhemodus die Stromversorgung des USB-Anschlusses.

Neuer „Welcome Hub“ kommt

Außerdem wird ein neuer „Welcome Hub“ veröffentlicht, mit dem PS5-Benutzer:innen ihre Homescreen-Widgets anpassen können, um Bereiche wie etwa den Konsolenspeicher, den Akkustand von Zubehörteilen oder Freundeslisten im Blick zu behalten.

Laut Sony handelt es sich dabei um eine überarbeitete Version der Registerkarte „Entdecken“, die nur in den USA verfügbar war. „Ausgewählten Spieler“ in den USA soll die neue Variante ab sofort zur Verfügung stehen, bevor sie in den kommenden Wochen weltweit eingeführt werde. In dieser Woche war auch bekannt geworden, dass die Listenpreise der DualSense-Controller für die PlayStation 5 weltweit erhöht wurden.

Erweiterung des Party-Voice-Chats

Teil des Systemupdates sind auch die Möglichkeit, personalisierte 3D-Audioprofile für eure Kopfhörer oder Ohrhörer zu erstellen, sowie anpassbare Remote Play-Einstellungen, mit denen die Zugriffsberechtigungen für einzelne Benutzer:innen verwalten werden können. Bis auf das Update für das adaptive Laden sollen alle neuen Funktionen auf jedem PS5-Modell verfügbar sein.

Ebenfalls neu ist die Erweiterung des Party-Voice-Chats, sodass diese auch über Messaging- und Social-Media-Apps geteilt werden können. Benutzer:innen können so auch mit Spieler:innen chatten, die nicht auf ihrer Freundesliste stehen.