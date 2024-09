Playstation-Spiel wird offenbar zum großen Flop – weil es kaum jemand kennt

Schon zur Ankündigung von Concord waren viele Spieler:innen skeptisch. Kann der Hero-Shooter von Sony und Entwicklerstudio Firewalk sich gegen die große Konkurrenz durchsetzen? Wie sich jetzt abzeichnet, ist dieses Vorhaben gescheitert. Schon wenige Wochen nach dem Release steht fest, dass sich nur wenige Gamer:innen überhaupt für Concord interessieren.

Schlechte Verkaufszahlen für Concord

Mehrere Analyst:innen gehen davon aus, dass Concord kaum Spieler:innen zum Kauf bewegen konnte. Diese Zahlen lassen sich eigentlich recht schwer schätzen, da der Hero-Shooter auf Steam und der Playstation 5 erschienen ist. Für letztere gibt Sony keine Zahlen aktiver Spieler:innen an. Liam Deane, Analayst bei Omdia, sagt dazu aber (via IGN): „Die Steam-Zahlen sind so schlecht, dass wir auch so sichern sein können, dass sich das Spiel schlecht macht – selbst ohne die PS5-Daten.“

Auf Steam hatte Concord zum Launch 660 gleichzeitig aktive Spieler:innen. Dabei handelt es sich um die Höchstzahl seit Release. Zum Zeitpunkt dieses Artikels kann Concord weniger als 100 aktive Spieler:innen auf Steam verzeichnen. Im Durchschnitt tummelten sich etwa 184 Gamer:innen seit Release im Spiel.

Zudem gibt es starke Hinweise darauf, dass Concord auf der PS5 tatsächlich nicht besser abschneidet. So berichtet Analyst Mat Piscatella, dass Concord am 26. August 2024 an 147. Stelle des amerikanischen Playstation Stores stand. Die Reihenfolge bestimmt sich ebenfalls anhand der aktiven User:innen, allerdings ohne eine genaue Spielerzahl anzugeben. Dadurch gehen die Analyst:innen davon aus, dass Concord auf PS5 und PC zusammen nicht mehr als 25.000 Einheiten absetzen konnte.

Warum verkauft sich Concord so schlecht?

Die Analyst:innen nennen gleich mehrere Gründe, warum Concord gescheitert ist. Schon vor dem eigentlichen Release ließ sich absehen, dass Sony womöglich wenig Vertrauen in das Projekt hat. Der Trailer zum Spiel erschien lediglich zwei Monate vor der Veröffentlichung. Und in der Zwischenzeit gab es kaum größere Marketing-Kampagnen, um den Spieler:innen Concord schmackhaft zu machen. So sollen im Juli 2024 nur sehr wenige Gamer:innen überhaupt von Concord gewusst haben.

Zwei weitere gravierende Punkte sind eng miteinander verbunden. So kostete Concord zum Lauch rund 40 Euro. Für einen Hero-Shooter ist das ein stattlicher Preis. Denn die direkte Konkurrenz wie Overwatch 2 steht für Gamer:innen kostenlos zur Verfügung. Des Weiteren ist der Sektor der Shooter mit verschiedenen Held:innen äußerst dicht besiedelt.

Neben Overwatch 2 können Spieler:innen kostenlos in Apex Legends und Valorant gegeneinander antreten. Analyst Rhys Elliott sagt dazu: „Concord als Premium-Spiel zu veröffentlichen, hat sein Publikum und seine Spielerakquise limitiert. […] Concord hätte Free-to-play oder zumindest Teil des Playstation Plus Abos sein sollen, um überhaupt eine Chance in diesem überfüllten Genre zu haben.“

Selbst wenn Sony diese Dinge noch anpassen würde, gäbe es laut den Analyst:innen ein letztes Problem: Concord kann sich nicht von der Masse abheben. Alle anderen Hero-Shooter haben eine Besonderheit an sich. Concord hingegen bietet keinen USP, um Spieler:innen in den Bann zu ziehen. Hier müssten Sony und die Entwickler:innen also noch einmal an der Grundsubstanz des Shooters anpacken – aber womöglich ist es dafür schon zu spät.

