Die Playstation 5 Pro ist offiziell – ein Detail erzürnt die Gamer

In einem neunminütigen Livestream auf Youtube hat Sony die Playstation 5 Pro am 10. September 2024 offiziell angekündigt. Mark Cerny, Lead-Architekt der Playstation 5, blickte dabei zunächst auf die Neuerungen zurück, die 2020 mit der Playstation kamen, darunter Ray-Tracing, Tempest 3D-Audio und der Dual-Sense-Controller.

Erleichtern soll die Pro-Variante der Sony-Konsole vor allem die Entscheidung, in welchem Grafik-Modus Gamer:innen die Spiele zocken. Während der Fidelity-Mode die bessere Grafik dank höherer Auflösung, mehr Details und besserem Ray-Tracing liefert, geht die Wahl dieses Modus auf Kosten der Frame-Rate: Das Spiel läuft dann nur mit 30 Bildern pro Sekunde (frames per second, fps).

Der Performance-Mode konzentriert sich wiederum auf eine höhere Frame-Rate mit 60 fps und dadurch die Option auf schnelles Reagieren, reduziert dafür aber die grafischen Details. Laut der Sony-Präsentation entscheiden sich drei von vier Spieler:innen für die Performance-Variante.

Playstation 5 Pro: „Big Three“ der Verbesserungen versprechen Leistungssprung

Eines der Hauptziele der PS5 Pro ist es laut Cerny deshalb, diese Entscheidung überflüssig zu machen, oder zumindest die Unterschiede merklich zu reduzieren. „Wir wollen den Spielern die Grafik bieten, die die Spieleentwickler anstreben, und die hohen Bildraten, die die Spieler normalerweise bevorzugen“, so formuliert es Cerny.

Um das zu erreichen, gibt es drei große Verbesserungen, die Sony die „Big Three“ nennt:

Eine größere GPU mit 67 Prozent mehr Rechenleistung und 28 Prozent schnellerem Arbeitsspeicher soll bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering erlauben.

mit 67 Prozent mehr Rechenleistung und 28 Prozent schnellerem Arbeitsspeicher soll bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering erlauben. Advanced Tray-Tracing soll die Kalkulation der Lichtverhältnisse doppelt oder gar dreimal so schnell ablaufen lassen wie von der PS5 gewohnt.

soll die Kalkulation der Lichtverhältnisse doppelt oder gar dreimal so schnell ablaufen lassen wie von der PS5 gewohnt. AI-Driven Upscaling soll die Auflösung verbessern und mehr Details liefern. Dazu wurde in der PS5 Pro neue Hardware für Machine Learning verbaut, zudem ist eine KI-Bibliothek integriert, die sich „Playstation Spectral Super Resolution“ (PSSR) nennt und das Spiel Pixel für Pixel analysiert und verbessert.

Im Ergebnis soll die PS5 Pro die Leistung der PS5 beinahe verdoppeln und viele Details und eine hohe Frame-Rate gleichzeitig liefern können.

Playstation 5 Pro: Auch ältere Spiele profitieren von verbesserter Technik

Interessant ist dabei, dass Cerny betont, dass nicht nur neue, sondern auch bereits veröffentlicht Spiele von den Neuerungen profitieren werden. Als Beispiele werden The Last Of Us 2, Hogwarts Legacy und auch Horizon: Forbidden West genannt.

The Last Of Us 2 soll etwa mit 60 fps laufen und dabei mehr Details als vorher wiedergeben können, wie auf diesem Screenshot der Präsentation zu sehen ist:

Hogwarts Legacy sowie auch Gran Tourismo 7 sollen dank verbessertem Ray-Tracing etwa mehr und verbesserte Spiegelungseffekte erhalten, während Horizon: Forbidden West vor allem von der größeren GPU profitiere. Visuelle Effekte und auch die Belichtung sollen deutlich besser als auf der Standard-PS5 ausfallen, auch die Darstellung von Haut und Haaren erreiche ein neues Level an Detailgenauigkeit.

Playstation 5 Pro: Erscheinungsdatum und Preis

Das alles hat natürlich seinen Preis – und der hat es durchaus in sich: Während die normale Playstation 5 für etwa 400 (Digital-Edition) bis 500 Euro auf den Markt kam, ruft Sony für die PS5 Pro, die am 7. November 2024 erscheinen soll, rund 800 Euro auf.

Auf X zeigen sich die User:innen schockiert über den hohen Preis, der vor allem für diejenigen, die bereits eine Standard-PS5 ihr Eigen nennen, nicht gerade als Kaufanreiz dienen dürfte. Dass für diesen Kaufpreis weder ein Disc-Laufwerk noch die Standvorrichtung zum Aufstellen der Konsole enthalten sind, wird von vielen als absurd oder gar verrückt empfunden. Es wird sich also zeigen müssen, ob der Ansturm auf die PS5 Pro genauso groß sein wird wie einst bei der normalen PS5.

