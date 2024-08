Playstation 5 Pro: Release, Preis und Spiele – was ihr schon jetzt zur neuen Konsole wissen müsst

Pro oder nicht Pro? Der Playstation 4 verpasste Sony zunächst eine Slim- und dann eine Pro-Variante. Erste Infos deuten auf ein ähnliches Vorgehen bei der fünften Playstation-Generation hin. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zur Playstation 5 Pro:

Anzeige Anzeige

Wird es eine Playstation 5 Pro geben?

Sony arbeitet an einer Playstation 5 Pro: Diese Aussage wurde schon von mehreren Insidern getroffen und von einer weiteren, in der Regel gut informierten Quelle bestätigt. Demnach werden Ende 2023 bereits Entwicklerkits an die Studios verschickt. Allerdings ist es immer noch im Bereich des Möglichen, dass Sonys Pläne am Ende nicht in den Release der Konsole münden.

Wann kommt die neue Playstation 5 Pro raus?

Insider-Angaben zufolge plant Sony einen Release der Playstation 5 Pro Ende 2024. Ein Marktstart pünktlich zum Weihnachtsgeschäft scheint wirtschaftlich der vernünftigste Termin zu sein. Somit wäre die PS5 Pro nicht mehr weit entfernt.

Anzeige Anzeige

Diese Informationen werden jetzt von mehreren Indie-Entwickler:innen gestützt, die im Rahmen der Gamescom 2024 mit der Presse gesprochen haben. So hat einer der Entwickler gegenüber dem italienischen Journalisten Lorenzo Fazio berichtet, dass er sein Spiel eigentlich bis Ende des Jahres veröffentlichen wollte. Allerdings entschied er sich dazu, die Entwicklung zu verlangsamen, da die PS5 Pro vor der Tür stehen würde.

Allerdings geht aus der Information nicht genau hervor, ob der Entwickler sein Spiel auf die PS5 Pro bringen möchte und deshalb abwarten will oder ob sein Spiel nicht mit dem Release der Sony-Konsole kollidieren soll. Dennoch lässt sich daraus ableiten, dass die PS5 Pro Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen wird.

Anzeige Anzeige

Zudem gibt es Indizien in Form der PS4 Pro. Diese wurde damals im September 2016 angekündigt und erschien dann im November. Verfolgt Sony hier dieselbe Strategie, dürfte schon bald eine Ankündigung der Konsole vor der Tür stehen.

Wird es wieder Scalper geben, die die PS5 Pro abgreifen?

Zum Launch der PS5 gab es zahlreiche Scalper. Diese haben meist über Bots alle PS5-Konsolen aufgekauft und diese dann zu horrenden Preisen auf Auktionsplattformen weiterverkauft. Theoretisch wäre so etwas auch bei der PS5 Pro möglich. Allerdings sprechen zwei Faktoren dagegen. Zum einen haben sich die damaligen Halbleiterengpässe beruhigt. Sony konnte damals nicht genug Konsolen herstellen, da Teile fehlten.

Anzeige Anzeige

Zum anderen wird Sony bewusst sein, dass es ein solches Risiko gibt. Schon bei der normalen PS5 hat das Unternehmen Maßnahemn ergriffen und beispielsweise über den eigenen Shop den Verkauf auf eine Konsole pro Person beschränkt. Das könnte auch zum Launch der PS5 Pro eine Maßnahme sein, um Scalper in Schach zu halten.

Was kostet die Playstation 5 Pro?

Noch gibt es keine offiziellen Angaben zum Preis der PS5 Pro. Verfolgt Sony den Kurs der PS4 Pro, dürfte die neue Konsole genauso viel kosten, wie die PS5 zum Launch. Denn damals startete die PS4 Pro zum selben Preis wie die PS4, was 399 Euro waren. Dementsprechend könnte die PS5 Pro hierzulande um die 550 Euro kosten. So teuer ist die PS5 mit Laufwerk nach der Preiserhöhung.

Dafür bekommen Käufer:innen laut Insider-Informationen ebenfalls ein Modell mit abnehmbarem Laufwerk geboten. Eine andere Version der PS5 soll es indes nicht geben, wie InsiderGaming berichtet.

Anzeige Anzeige

Welche Unterschiede gibt es zwischen Playstation 5 Pro und Playstation 5?

Ähnlich wie bei der PS4 Pro wird davon ausgegangen, dass die PS5 Pro ein Hardware-Upgrade verpasst bekommt, wodurch Spiele mit höherer Bildrate und mehr Details laufen. Auch kürzere Ladezeiten dürften ein Ziel der Premiumkonsole sein. Zudem wurde ein Patent entdeckt, das auf verbessertes Raytracing schließen lässt. Das Patent könnte allerdings auch bereits für die Playstation 6 gedacht sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So ist die CPU wohl dieselbe, die schon in der PS5 steckt. Allerdings soll diese etwa zehn Prozent höher takten können. Die Grafikeinheit soll etwa 45 Prozent schneller rendern, 33,5 Teraflops bieten und eine Upscaling-Technologie namens PSSR (Playstation Spectral Super Resolution Upscaling) unterstützen. Durch diese würden die Spiele in einer niedrigeren Auflösung mit mehr Frames berechnet und dann auf eine höhere Auflösung skaliert – ähnlich wie bei Nvidias DLSS. So soll die Konsole 4K-Auflösungen und 60 Bilder pro Sekunde erreichen.

Wird es exklusive Spiele für die PS5 Pro geben?

Bei der vorherigen Playstation-Generation gab es „für die Playstation 4 Pro optimierte Spiele“ – allerdings keine Exklusivtitel. Ähnliches dürfen wir auch bei der Playstation 5 erwarten. Offiziell ist das aber noch nicht.

Anzeige Anzeige

Werden alle Spiele kompatibel mit der normalen PS5 bleiben?

Höchstwahrscheinlich werden neue, technisch anspruchsvolle Playstation-Titel nach dem Release der neuen Konsole für die PS5 Pro optimiert werden und dort flüssiger und in höherer Auflösung laufen. Es ist aber schwer vorstellbar, dass es innerhalb der fünften Playstation-Generation zwischen PS5 und PS5 Pro komplett inkompatible Titel geben wird.

Sollte man lieber auf die Playstation 6 warten?

Zur Playstation 6 gibt es noch keine offiziellen Informationen. Interne Notizen von Sony lassen aber darauf schließen, dass es frühestens 2028 eine Playstation 6 geben wird. Zwischen der PS5 Pro und der PS6 lägen demnach immerhin drei bis vier Jahre. Wichtig: Bei diesen Zeitangaben handelt es sich aktuell um Spekulation. Sollten sie sich allerdings bestätigen, würden definitiv noch mehrere Jahre lang Spiele exklusiv für die PS5 entwickelt und veröffentlicht werden.

Wird die reguläre Playstation 5 dann günstiger?

Der PS5-Markt hat sich zuletzt deutlich entspannt. Die Zeiten der Scalper, die den Release-Zeitraum dominiert haben, ist glücklicherweise vorbei. Es ist möglich, dass die reguläre Playstation 5 zum Release der PS5 Pro einen gewissen Preisnachlass erfährt. Unser Preisvergleichs-Widget zeigt euch die aktuell günstigsten Angebote für die Playstation:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von guenstiger.de GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.