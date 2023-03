Kommt die Playstation 5 Pro schon im nächsten Jahr?

Die Playstation 5 soll eine Pro-Version bekommen, die noch im Jahr 2024 veröffentlicht werden könnte. Quellen von Insider Gaming haben zumindest bestätigt, dass sich die Konsole in der Entwicklung befindet.

Dass eine Pro-Version kommt, wäre keine große Überraschung, da auch der Playstation 4 ein Pro-Modell spendiert worden war. Was die verbesserte Version der PS5 allerdings ausmacht, ist bisher unklar.

Genaue Angaben konnten auch die Quellen von Insider Gaming dazu nicht machen. Voraussichtlich wird es aber ähnlich wie beim PS4-Upgrade sein: Die Konsole bekommt schnellere Hardware, mit der Spiele bei mehr Bildern pro Sekunde und mit mehr Details laufen.

Beschleunigtes Raytracing

Es könnte auch gut sein, dass Sony mit der kommenden Playstation-5-Version die Raytracing-Fähigkeiten der Konsole verbessern möchte. Hinweise darauf liefert ein Patent, das vom PS5-Architekten Mark Cerny eingereicht wurde.

Darin wird ein „System und Verfahren zum beschleunigten Raytracing“ erwähnt sowie ein „System und Verfahren zur beschleunigten Strahlverfolgung mit asynchronem Betrieb und Strahltransformation“. Gesichtet hat das der Twitter-Nutzer Onion00048.

Ob diese Systeme für die PS5 Pro oder eine andere Konsole wie die Playstation 6 gedacht sind, ist zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht klar.

Weitere Playstation in der Pipeline

Neben der PS5 Pro soll sich aber noch eine weitere Version von Sonys Gaming-Konsole in der Mache befinden. Eine Playstation 5 mit abnehmbarem Laufwerk soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Das Laufwerk befindet sich hier nicht in der Konsole selbst, sondern ist ein separates Gerät, das per USB-C mit der Konsole verbunden werden kann. So können Nutzer, die Spiele ausschließlich digital herunterladen, auf die zusätzliche Hardware verzichten. Für die Konsole selbst hätte das den Vorteil, dass sie schlanker und leichter wird. Eventuell ist sie dadurch auch für einen günstigeren Preis zu haben. Das wird sich allerdings noch zeigen müssen.

