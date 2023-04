Späte Rache für Preistreiberei: Scalper bleiben auf PS5-Konsolen sitzen

Der eine oder die andere wird sich sicher noch daran erinnern: Quasi mit dem offiziellen Verkaufsstart im Herbst 2020 war Sonys Next-Gen-Konsole Playstation 5 auch schon wieder ausverkauft. Sogenannte Scalper hatten sich Tausende der begehrten PS5 unter den Nagel gerissen und verkauften sie zu überhöhten Preisen.

Scalper schnappten sich PS5 mit Bot-Support

Dabei hatten die Wiederverkäufer zum Teil Bots eingesetzt, um ehrlichen Interessierten die Konsolen vor der Nase wegzuschnappen. Zahlreiche Fans, auch der fast zeitgleich erschienenen Microsoft-Konsole Xbox Series S/X, zeigten sich verärgert – auch von dem Chaos rund um die Vorbestellung der Konsolen.

Über Monate hinweg kam insbesondere Sony nicht mit der Produktion hinterher. Die Nachfrage war deutlich höher als das Angebot. Viele Interessierte zeigten sich daher bereit, sehr hohe Preise zu zahlen. Zwischenzeitlich wurde das Zwei- bis Dreifache verlangt – und gezahlt.

19 Millionen Dollar Profit in 2 Monaten

Die Scalper sollen daher zwischen September und Dezember 2020 allein mit der PS5 knapp 35 Millionen US-Dollar Umsatz und rund 19 Millionen Dollar Profit gemacht haben. Dazu kam die Knappheit bei der Microsoft-Konsole und den Grafikkarten.

Da die enorme Knappheit zum Teil bis mindestens Ende 2021 anhielt, kann man sich ungefähr ausmalen, wieviel die Reseller mit dem Handel verdient haben dürften. Entsprechend groß fällt die Häme angesichts der jüngsten Entwicklungen aus.

Denn bei Ebay werden die PS5-Konsolen mittlerweile für nur noch rund 500 bis 550 Euro verkauft. Manche Auktion startet schon bei 300 Euro – für neue und originalverpackte Konsolen wohlgemerkt.

Gesunkene PS5-Preise: Häme für Scalper

In einem eigenen Reddit-Thread fallen die Kommentare entsprechend aus. In einer der beliebtesten Bemerkungen wird den Scalpern gewünscht, dass die Preise auf 230 Dollar fallen müssten, um noch Kaufinteresse zu wecken. Und die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus, was die Nachfrage angeht, wie techspot.com schreibt.

Zwar könnte es noch bis 2027 dauern, bis Sony eine eine mögliche Playstation 6 auf den Markt bringt. In den Startlöchern soll aber schon die Playstation 5 Pro stehen. Ihr Launch wird spätestens für 2024 erwartet.

Sony liefert mehr Playstation 5 aus

Zudem hat Sony schon Anfang 2023 angekündigt, dass es künftig genügend PS5 produzieren können werde, um die Nachfrage zu befriedigen. Die Auslieferungen wurden im Februar 2023, im Vorfeld des Launchs des PS-VR-2-Headsets, noch einmal deutlich erhöht.

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle:

Möglich allerdings, dass sich die Scalper schon für den Launch der PS5 Pro in Stellung bringen. Hoffentlich hat Sony tatsächlich aus dem Vorbestellungschaos von 2020 gelernt.

Mehr zu diesem Thema Sony PlayStation