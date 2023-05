Playstation 5 Pro: Sony soll bald Entwicklerkits herausgeben – was bedeutet das für Gamer?

Eine Pro-Version der Playstation 5 ist in Arbeit, wie Insider:innen schon im März verraten haben. Den Launch habe Sony demnach für 2024 vorgesehen. Diese Informationen hat jetzt der gut vernetzte US-Journalist Tom Henderson jetzt bestätigt.

PS5 Pro von Sony? Zu 100 Prozent – laut Journalist

Die Berichte darüber, dass Sony an einer PS5 Pro arbeite, seien zu „100 Prozent“ korrekt, so Henderson. Ob die Konsole in der jetzigen Form auch tatsächlich auf den Markt komme, sei dagegen nicht ausgemacht. Sony können seie Pläne immerhin jederzeit ändern.

Dass die Playstation 5 Pro kommt, sei aber sehr wahrscheinlich. Denn die ersten Entwickler:innen-Kits würden schon bald an interne Studios gehen. Externe Game-Entwickler:innen sollen die Prototypen bis Ende 2023 erhalten.

Pro-Version der Playstation 5 wohl Ende 2024

Das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum der PS5 Pro gibt Henderson mit Ende 2024 an – das deckt sich ebenfalls mit bisherigen Berichten. Wahrscheinlich ist, dass Sony mit der neuen Konsolenversion im Weihnachtsgeschäft mitmischen will.

Bis dahin wartet aber noch eine weitere PS5-Version auf Fans der Sony-Konsole. Statt einer kolportierten Slim-Version soll Sony eine Playstation 5 mit abnehmbaren Blu-ray-Disc-Laufwerk bringen – und zwar schon im September 2023.

Neue PS5-Pro-Leaks wohl schon bald

Konkrete Details zur Hardware der erwarteten PS5 Pro hat Henderson übrigens nicht verraten. Hier dürften sich Leaks häufen, sobald die Prototypen bei den Games-Entwickler:innen sind.

Handfeste Informationen darf man sich aber davon noch nicht erwarten. Denn die Spezifikationen dieser Vorserienmodelle sind normalerweise noch nicht identisch mit den endgültigen Geräten, wie heise.de schreibt.

PS5 Pro: Leistungsfähigere Hardware wahrscheinlich

Wahrscheinlich ist aber, dass die Konsole leistungsfähigere Hardware bekommt, dank der Games bei mehr Bildern pro Sekunde und mit mehr Details laufen. Auch die Raytracing-Fähigkeiten der Konsole könnte Sony verbessern wollen, wie ein kürzlich entdecktes Patent zeigen soll.

Letzteres könnte aber auch erst für die Playstation 6 gedacht sein. Diese dürfte allerdings frühestens Ende 2027 auf den Markt kommen.

