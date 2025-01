Silicon Valley unter Trump: Wie sich Musk und Meta für die zweite Amtszeit gewandelt haben

Das ging erstaunlich schnell: 2016, nach dem ersten Wahlsieg von Donald Trump ging die Mehrheit der Silicon Valley-Konzerne auf Distanz zur neuen US-Regierung. Neun Jahre später sieht das ganz anders aus: Google, Meta, Apple und OpenAI schicken Repräsentanten zum Sitz des kommenden US-Präsidenten, um „den Ring zu küssen“, wie US-Medien spotten. Mark Zuckerberg will an der Seite der künftigen US-Regierung gegen Staaten kämpfen, die US-Unternehmen zur „Zensur“ zwingen wollen. Und Elon Musk und der Biotech-Investor Vivek Ramaswamy wollen Trump helfen, den Staatsapparat massiv zu verkleinern, um so zweitausend Milliarden US-Dollar einzusparen.