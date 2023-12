Silvester-Livestreams von Sidney bis Rio: So bestaunt ihr das Feuerwerk auf der ganzen Welt

Die Livestreams sind chronologisch nach mitteleuropäischer Ortszeit sortiert, sodass ihr ein Feuerwerk nach dem anderen sehen könnt, auch wenn ihr Silvester zu Hause verbringt. Sidney ist übrigens nicht der Vorreiter ins neue Jahr: In Kiribati und Samoa beginnt 2023 bereits um 11:00 Uhr MEZ.

Für viele Städte haben wir euch separate Youtube-Livestreams herausgesucht. Wo es keinen adäquaten Stream auf der Plattform gibt, hilft euch das Angebot von Eartcam weiter. Dort könnt ihr auf der Website oder in der kostenlosen App, Livestreams aus der ganzen Welt abrufen. Auch die Seite Worldcam liefert Silvester-Streams aus den unterschiedlichsten Bereichen des Globus – und das in chronologischer Reihenfolge der Startzeitpunkte des neuen Jahrs.

Silvester 2022 in Sidney: 14:00 Uhr MEZ

Schon um 14:00 Uhr MEZ wartet mit dem Silvesterfeuerwerk in Sidney ein echtes Highlight. 12 Minuten lang wird hier aus allen Rohren gefeuert. Die offizielle Feuerwerk-Show bekommt eine besondere Note durch den Fakt, dass private Feuerwerke in Australien grundsätzlich verboten sind.

Neujahrsfeier in Tokio: 16:00 Uhr MEZ

In Japan nehmen die Neujahrsfeierlichkeiten eine besonders wichtige Rolle ein und laufen über mehrere Tage. Dementsprechend dürfte in Tokio einiges geboten werden, wenn um 16:00 (MEZ) ins neue Jahr gefeiert. Einen passenden Livestream gibt es voraussichtlich beim Youtube-Channel „Virtual Japan“ oder bei Earth Cam.

Mitternacht in Shanghai 17:00 MEZ

Das traditionelle chinesische Neujahrsfest findet erst einige Wochen nach den Silvesterfeierlichkeiten statt. Diese werden aber dennoch mit Feuerwerk und Lichtshows zelebriert. So sah es vor wenigen Jahren aus:

Spektakuläres Silvesterfeuerwerk in Dubai: 21:00 Uhr MEZ

Vom größten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, gibt es zu Silvester wie gewohnt spektakuläre Bilder und einen passenden Livestream in hoher Qualität dazu:

Silvester in Athen: 23:00 Uhr MEZ

Mit einem Feuerwerk über der Akropolis in Athen lässt es sich doch prima langsam aufs neue Jahr einstimmen. Einen passenden Livestream gibt es beispielsweise bei Skylinewebcams.

Ebenfalls um 23:00 Uhr unserer Zeit wird beispielsweise in Kapstadt ins neue Jahr gefeiert.

Silvester in Berlin

Nachdem die Silvesterparty in der Hauptstadt letztes Jahr deutlich kleiner ausgefallen ist, geht es dieses Jahr wieder auf die große Partymeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor mit bis zu 65.000 Besuchern. Das ZDF überträgt die Feierlichkeiten von 20:15 bis 00:45 Uhr live im TV und im Stream auf der eigenen Website. Erwartet werden unter anderem Auftritte des DJ-Duos Vize, von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sowie der irische Stepptanz-Show Riverdance.

London: Feuerwerk zum neuen Jahr um 01:00 Uhr MEZ

In London wird eine Stunde später als in Berlin ins neue Jahr gefeiert. Und wie: Die Licht- und Pyroshow rund um den Big Ben hat es wirklich in sich. Einen Youtube-Livestream gab es in den vergangenen Jahren auf dem Kanal der BBC.

Rio de Janeiro: 04:00 Uhr MEZ

Der Strand von Rio de Janeiro: Silvester wird nur an wenigen Orten so groß vor einer derart schönen Kulisse gefeiert. Wer das Feuerwerk live sehen will, muss allerdings bis 04:00 Uhr nachts wach bleiben. Verfolgen könnt ihr das Spektakel unter anderem über den durchgängigen globalen Livestream von Earthcam.

Die Bilder vom letzten Jahr beweisen, dass sich das durchaus lohnen kann:

New York: 06:00 Uhr MEZ

Egal ob Frühaufsteher oder während einer langen Partynacht: Die Neujahrsfeier vom New Yorker Times Square inklusive „Ball Drop“ um Mitternacht ist traditionell ein echter Hingucker. Über den Youtube-Kanal „Earthcam“ könnt ihr euch ohnehin rund um die Uhr das Geschehen am Times Square live verfolgen. Die Silvester-Party gibt es voraussichtlich in zusätzlichen Streams zu sehen.

Silvester im Weltraum: Wann beginnt das neue Jahr auf der ISS?

Die ISS rast mit über 27.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Dementsprechend durchquert sie mehrere Zeitzonen am Tag. Jedoch wurde für die ISS die Koordinierte Weltzeit als gültige Zeit festgelegt, egal an welchem Ort sie sich gerade befindet. Dementsprechend kann auf der ISS um 01:00 MEZ auf das neue Jahr angestoßen werden – alkoholfrei versteht sich.

