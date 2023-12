Silvester bei Netflix, Amazon und Disney: Mit diesen Filmen und Serien startet ihr gut ins neue Jahr

Nicht nur Familienunterhaltung: Silvester und Neujahr bei Disney Plus

Neu bei Disney Plus sind rund um Silvester unter anderem folgende Filme und Serien:

The Mill (Sci-Fi-Horror von 2023)

What we do in the Shadows (Neuerscheinung der fünften Staffel)

Marvels What If…? (erste Folgen der neuen zweiten Staffel)

Percy Jackson (erste Folgen der neuen Serie)

American Horror Story – Die dunkle Seite in dir – Delicate (neu von 2023)

Indiana Jones und das Rad des Schicksals (mit Harrison Ford aus dem Jahr 2023)

Silvester-Fails vermeiden dank Silvester-Folgen dieser Serien

In der Silvesterfolge von How I Met your Mother (Staffel 1, Folge 11) findet ihr jede Menge typische Silvester-Fails, die ihr so in diesem Jahr hoffentlich vermeiden könnt (bei Disney Plus). Bei der Kult-Sitcom The Office könnt ihr der 13. Folge der siebten Staffel sehen, wie man nicht mit Neujahrsvorsätzen umgeht. Auch bei Friends und Seinfeld findet ihr passende Episoden (alle Netflix).