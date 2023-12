Skurriles Gadget: Diese Smartwatch ist gleichzeitig eine Retro-Konsole

Zusammengeklappt soll sie aussehen wie eine gewöhnliche Smartwatch. Doch öffnest du die Retro Watch, soll eine Retro-Konsole sich dahinter verbergen. Doom, The Legend of Zelda und weitere alte Spiele sollen auf der Gaming-Smartwatch emuliert werden können.

Optisch erinnert das Hybrid aus Retro-Konsole und Smartwatch ganz klar dem Gameboy Advance SP, der in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden ist. Besonders berühmt war die Konsole für ihre Tribal-Version. Die optischen Dekorationen, die nur so nach den frühen 2000ern schreien, finden sich allerdings nicht in der Retro Watch wieder.

Doch ganz final ist das Gerät noch nicht. Um die Retro Watch realisieren zu können, ist ihr Erfinder Jason Rogers auf eine Kickstarter-Kampagne angewiesen.

Das verspricht die Retro Watch

Die Hardware soll genau auf das Emulieren angepasst sein – ein lagfreies Zocken soll durch eigens erstellte Rendering-Kerne möglich gemacht werden. Mit 1,5 Megabyte Schnellarbeits-Speicher und acht Megabyte externem Arbeitsspeicher soll das Gerät ein bisschen leistungsstärker als die Nintendo 64 sein. Vier Gaming-Stunden sollen mit einem Ladevorgang möglich sein. Nutzt du einfach nur die Smartwatch mit Apps, soll der Akku zwei Tage halten.

Jason Rogers arbeitet nach eigener Aussage schon seit mehreren Jahren an seinem Herzensprojekt. Schon seit fast zehn Jahren beschäftigt sich der ehemalige U-Boot-Pilot mit der Hardwareentwicklung für Videospiele. Nach einem Dinner mit Eric Migicovsky, der mit der Pebble-Watch eine der ersten kommerziell-erfolgreichen Smartwatches auf den Markt gebracht hat, war Rogers entschlossen, seine Idee von der Retro Watch in die Tat umzusetzen. In seiner Kickstarter-Kampagne listet er ganz detailliert alle Hürden, Details und Risiken auf. Im Forum zur Smartwatch können Interessierte sogar den Aufbau der CPU inspizieren.

Bislang ist die Kickstarter-Kampagne ein voller Erfolg. Schon über 30.000 Euro in Vorbestellungen und Unterstützung konnte die Retro Watch einsammeln. Nach nur einigen Tagen ist das Projekt zu 96 Prozent finanziert. Läuft alles nach Plan, sollen die Smartwatches im November 2024 für 179 US-Dollar erhältlich sein. Wer früh bestellt, erhält noch einen Rabatt von zehn Dollar.

