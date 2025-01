Diese smarte KI-Brille hat ein winziges Display im Rahmen und lässt sich per Ring bedienen

Während die meisten Smart Glasses eher auf eingebaute Kameras setzen, die aufzeichnen und analysieren, was Nutzer:innen sehen, will Halliday mit seiner KI-Brille Informationen direkt per Display ins Blickfeld der Träger:innen rücken.

So kann das smarte Brillenmodell mit Hilfe von KI-Features quasi in Echtzeit Gehörtes verarbeiten und in nützliche Information übersetzen, die Träger:innen sofort in Textform angezeigt wird.

Halliday Smart Glasses: Digi Window projiziert Display vors Auge

Die auf der CES vorgestellte Brille hat oberhalb des rechten Brillenglases im Rahmen ein winziges digitales Fenster verbaut, das ein 3,5-Zoll-Display ins obere, rechte Sichtfeld der Träger:innen projiziert.

Laut Halliday handelt es sich beim sogenannten Digi Window um das kleinste und leichteste Near-Eye-Display-Modul der Welt. Der Text wird dabei immer scharf dargestellt, egal ob Träger:innen eine bestimmte Sehstärke benötigen, oder die Brille nur als technisches Gimmick tragen. Auch bei grellem Sonnenlicht soll das Anzeigefeld immer klar erkennbar sein.

KI-Brille mit Display: Steuerung per Ring am Finger

Bedienen kann man das eingebaute Display, das für Außenstehende immerzu unsichtbar bleibt, per Stimmeingabe oder mit einer im Rahmen befindlichen Steuerung.

Als dritte Möglichkeit bietet Halliday außerdem einen Ring mit integriertem Trackpad, sodass man beispielsweise mit einem Fingerstreich über das Schmuckstück am virtuellen Display nach unten Scrollen kann.

Mitdenken, zusammenfassen, simultan übersetzen: Das kann Hallidays KI-Brille

Laut Hersteller soll es zahlreiche, praktische Anwendungsmöglichkeiten der KI-Display-Kombination geben. Beispielsweise kann der proaktive KI-Assistent in Meetings Konversationen analysieren, Antworten auf komplexe Fragen formulieren und zusätzliche Information bereitstellen, ohne dass dafür ein Prompt eingegeben werden muss.

All das wird sofort am Display angezeigt. Auch für die Zusammenfassung zentraler Diskussionspunkte oder intelligenter Meeting-Notizen eignet sich die Brille laut Halliday.

Aber nicht nur im beruflichen Bereich bietet die Brille vielversprechende Möglichkeiten. Sie kann zum Beispiel live im Blickfeld navigieren, Stimme in Textnotizen transkribieren, beim Musikhören in Echtzeit Songtexte einblenden und – auf Reisen besonders praktisch – dank KI simultan in bis zu 40 Sprachen übersetzen.

Zudem lassen sich mit der Brille diskret Nachrichten lesen und beantworten, Audio-Memos erstellen und bei Vorträgen Texte wie mit einem Teleprompter abspielen.

Smart Glasses mit Display: Wann sie erscheinen und wie viel sie kosten

Das Gewicht der Brille beträgt lediglich 35 Gramm, die Batterie soll in etwa acht Stunden halten. Ob der Ring separat geladen werden muss und ob die KI-Funktionen zusätzliche Kosten verursachen, dazu liegt bislang keine Information vor.

Damit die KI-Features genutzt werden können, muss die Brille auf jeden Fall per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden sein.

Laut Halliday wird die Brille irgendwann gegen Ende des ersten Quartals 2025 erscheinen. Der Markteinführungspreis wird voraussichtlich irgendwo zwischen 399 und 499 US-Dollar liegen. Geplant sind bislang zwei Farbvariationen, ein schwarzes Modell und eines in Hornoptik.

