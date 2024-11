Smartphones als Mikroskop? Diese günstige Linse soll es bei jedem Handy möglich machen

Einige Smartphones haben eine eigene Makrolinse, die besonders kleine Details von Gegenständen einfängt. Die Aufnahmen mit diesen speziellen Linsen sind in der Regel in Ordnung, lassen aber noch Luft nach oben. Das soll eine neue externe Linse namens iMicro ändern. Diese soll es euch ermöglichen, mikroskopische Details von Objekten aufzunehmen.

Anzeige Anzeige

So funktioniert die Mikroskopkamera für euer Smartphone

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ganz neu ist die Idee der Linse nicht. Tatsächlich handelt es sich bei der aktuell laufenden Kickstarter-Kampagne um die iMicro Q3p, welche die mittlerweile sechste Iteration der winzigen Linse darstellt. Allesamt wurden vom Team von QingYing E&T entwickelt und auf Kickstarter angeboten. Seit 2018 haben die Verantwortlichen mehr als 60.000 der kleinen Linsen an ihre Unterstützer:innen ausgeliefert.

Jetzt wollen sie mit der neuen Version noch klarere Aufnahmen und Details liefern. Die iMicro Q3p lässt sich per Saugnapf an jede Smartphone-Kamera anbringen. Dabei sollen keinerlei Klebestellen oder andere Rückstände auf eurem Gerät entstehen. Anschließend legt ihr euer Smartphone auf den sogenannten Fokus-Ständer. Durch das Verschieben der Halterungen könnt ihr den Fokus eures Bildes verschieben und so die Aufnahme scharf stellen.

Anzeige Anzeige

Durch mehrere Linsen im Inneren der iMicro Q3p sollt ihr Aufnahmen mit bis zu 1.200-facher Vergrößerung machen können. Die Kamera-App, die speziell für die winzige Linse entwickelt wurde, bietet verschiedene Zoom-Stufen, eine Polarisierungsfunktion, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen sowie ein In-App-Lineal, um die Größe der Objekte zu messen.

Anzeige Anzeige

Bei Kickstarter werden nur Projekte realisiert, wenn das vorher festgelegte Finanzierungsziel erreicht wird. Bei der Linse war das schon nach kurzer Zeit der Fall. Wenn ihr also jetzt Interesse habt, könnt ihr euch sicher sein, dass die iMicro Q3p bei euch landet. Die Linse ist für etwa 37 Euro zu haben. Günstigere Versionen für Early-Bird-Unterstützer:innen sind schon vergriffen. Die Linse soll dann im April 2025 weltweit verschickt werden. Offen bleibt, ob sie auch wirklich wie versprochen funktioniert.

Die teuersten Smartphones der Welt

10 Bilder ansehen Das sind die teuersten Smartphones Quelle:

Mehr zu diesem Thema