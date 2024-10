Social-Media-Planung 2025: Unser Redaktionsplan erleichtert dir die Arbeit

Du brauchst Inspiration für deine Contentplanung sowie eine Übersicht über die wichtigsten Termine des nächsten Jahres? Dann ist unser Social-Media-Plan 2025 genau das Richtige. Mithilfe der Tabelle kannst du deine Planung vereinfachen, da wir dort die wichtigsten Termine bereits für dich gesammelt haben.

So arbeitest du mit dem Social-Media-Redaktionsplan 2025

Auf der linken Seite des Redaktionsplans findest du das Datum, beginnend mit dem 1. Januar 2024. Daneben sind die Monate und die jeweilige Kalenderwoche eingetragen. Außerdem steht neben jedem Datum auch der Wochentag.

Direkt daneben findest du eine Spalte, die dir jeweils wichtige Ereignisse am jeweiligen Tag zeigt. Eingetragen sind etwa christliche, jüdische und muslimische Feiertage sowie Gedenktage. Grünmarkierte Zeilen zeigen bundesweit geltende Feiertage an.

Zudem haben wir dir Termine wie den „Internationaler Tag der Kissenschlacht“ – er findet am 5. April 2025 statt – eingetragen. So findest du möglicherweise ein Event, das zu deiner Planung passt. Wichtig zu wissen: 2025 findet in Deutschland die Bundestagswahl statt, große Sportevents wie die Fußballweltmeisterschaft der Männer oder Olympia gibt es im kommenden Jahr nicht.

In den rechten Spalten hast du Platz für deine inhaltliche Planung. Dort kannst du Themen, Links, Verweise auf Bild- und Videomaterial, Verantwortlichkeiten sowie Zeitpunkte für die Fertigstellung hinterlegen.

Auf der rechten Seite der Tabelle sind zudem die gängigen Social-Media-Plattformen aufgelistet: Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat, Tiktok, X und Youtube. Daneben findest du die Spalten für Blog- und Newsletterinhalte. Abschließend, ganz rechts, ist Platz für eine aktuelle Statusangabe: In Bearbeitung oder abgeschlossen.

Für deine Planung haben wir dir hier noch hilfreiche Fragen zusammengestellt:

Welches Thema möchtest du in deinem Content-Piece bearbeiten?

Welches Content-Format soll genutzt werden? Zur Auswahl stehen etwa Bild-Post, Kurzvideos oder Livestreams. Bedenken dabei die Eigenschaften der verschiedenen Plattformen …

… denn das ist die nächste Frage: Wo soll das Content-Piece erscheinen?

Welche gestalterischen Anforderungen hat die Plattform (Hochformat- oder Querformat)?

Soll es nur auf einer Plattform veröffentlicht werden oder auf mehreren?

Steht es für sich oder erscheint es als Teil eines Oberthemas? (Wenn ja: Wann und wo erscheinen die anderen Content-Pieces? Bedenke die Zusammenhänge)

Für die Gestaltung: Gibt es schon Creatives?

