Sommermärchen 2024: Bei diesen Accounts bist du hautnah dabei

6. Dezember 2006: In der ARD wird die Dokumentation Deutschland. Ein Sommermärchen ausgestrahlt. Der Film von Regisseur Sönke Wortmann begleitete das DFB-Team während der Heim-WM. Millionen an Fans schauten sich den Rückblick an.

18 Jahre später findet mit der Europameisterschaft 2024 mal wieder ein Fußballturnier in Deutschland statt, und wieder ist die Vorfreude riesig. Um ganz nah an der Mannschaft zu sein, braucht es dieses Mal keine Dokumentation und auch keinen Sönke Wortmann. Durch Social Media kommen Fans näher an die deutschen Profis ran als je zuvor – wenn man weiß, welchen Accounts man folgen sollte.

Diese Profis sind Posting-Europameister

Viel Content scheint es aus dem DFB-Team vor allen von Toni Kroos und Thomas Müller zu geben. Auf Instagram haben die beiden Nationalspieler, Stand 4. Juni 2024, als Einzige über 1.000 Posts auf Instagram. Müller kratzt mit seinen 1.863 Beiträgen sogar schon an der 2.000er-Marke. Kroos liefert zusätzlich auf seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er mit seinem Bruder Felix aufnimmt, Hintergründe zu seiner Profikarriere.

Auf dem dritten Posting-Platz steht Antonio Rüdiger mit 946 Posts. Marc-André ter Stegen, der Torhüter vom FC Barcelona, hat 893 Beiträge auf der Plattform. Dahinter kommt Leroy Sané mit 730 Beiträgen.

Auffällig ist, dass besonders gestandene Profis mehr Beiträge auf Instagram haben. Demnach muss die Posting-Zahl nicht gleich Indiz für ein aktives Fußballer-Profil sein. Profis wie Alexandar Pavlovic haben unter anderem nur 43 Beiträge auf ihrem Profil, ganz einfach weil ihre Karriere noch in den Anfängen steckt.

Drei Profis sind gar nicht oder nur schwer auf Instagram zu finden: Der Brighton-Mittelfeldmann Pascal Groß sowie die Stuttgarter Deniz Undav und Alexander Nübel haben keine offiziellen Accounts auf Instagram. Doch auf einem anderen offiziellen Account kann man die drei Profis trotzdem auch hinter den Kulissen sehen.

Normale Kartoffel auf die 1

Denn auch der offizielle DFB-Account beweist auf Instagram und Tiktok Kreativität. Schon die vielfältigen EM-Nominierungen in Zusammenarbeit mit verschiedensten Content-Creators zeigt, dass sich das Social-Media-Team für die Heim-EM richtig ins Zeug legt.

Auch einfacher Content zieht hier: Florian Wirtz Kartoffel-Ranking ging im März viral. Der Clip wurde auf Tiktok über 3,4 Millionen Mal angeschaut.

Welche Accounts noch spannende Inhalte posten werden, wird sich wohl letztendlich beim Start der EM herausstellen.

